Львов – Мариуполь – 1:1 – видео голов и обзор матча
00:20 - Читати українською
Львов принимал Мариуполь в первом матче нового сезона УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.
Львов и Мариуполь подарили зрителям хороший матч с большим количеством моментов от обеих команды.
Мариуполь усилился форвардом Шахтера
Мариупольцы быстро открыли счет, воспользовавшись ошибкой хозяев в обороне. Подопечные Анатолия Бессмертного проснулись и перехватили инициативу, что принесло свои плоды еще до перерыва. Эрнест мастерски сыграл на фланге и выдал результативную передачу на Ременяка.
До финального свистка счет не менялся, хотя именно львовяне были ближе к победному гола.
Львов расписал результативную ничью с Мариуполем в матче-открытии УПЛ
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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