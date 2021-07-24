Львов принимал Мариуполь в первом матче нового сезона УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка на Футбол 24.

Львов и Мариуполь подарили зрителям хороший матч с большим количеством моментов от обеих команды.

Мариуполь усилился форвардом Шахтера

Мариупольцы быстро открыли счет, воспользовавшись ошибкой хозяев в обороне. Подопечные Анатолия Бессмертного проснулись и перехватили инициативу, что принесло свои плоды еще до перерыва. Эрнест мастерски сыграл на фланге и выдал результативную передачу на Ременяка.

До финального свистка счет не менялся, хотя именно львовяне были ближе к победному гола.

Львов расписал результативную ничью с Мариуполем в матче-открытии УПЛ