Хавбек Шахтера Маркос Робсон Сиприано пока не входит в планы Роберто Де Дзерби.

Шахтер и Сьон согласовали трансфер 22-летнего бразильского хавбека Маркоса Сиприано, сообщает UOL Esporte.

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Швейцарский клуб арендовал легионера "горняков" на сезон 2021/22 и прописал в контракте опцию выкупа футболиста. В прошлом сезоне УПЛ Маркос провел 8 матчей и отметился ассистом. Летом 2018-го Шахтер приобрел Сиприано у Сан-Паулу за 1 млн евро. Сейчас портал transfermarkt оценивает бразильца в 1,3 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии Сьон в переходных матчах спасся от вылета из элиты.

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