Венесуэльский форвард Эрик Рамирес оставил свою подпись на контракте с Динамо, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Соглашение между легионером и киевлянами рассчитано на 5 лет. Финансовые детали трансфера не разглашаются, но по слухам, Дунайска Стреда получила за своего нападающего 1,75 млн евро. В прошлом сезоне чемпионата Словакии Эрик провел 35 матчей, в которых отличился 17-ю голами и 8-ю ассистами. У игрока также есть опыт выступлений за сборную Венесуэлы.

Напомним, ранее Динамо арендовало еще одного форварда – Илью Шкурина из ЦСКА.

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