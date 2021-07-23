Динамо отпустило 19-летнего нападающего Владислава Ваната в Черноморец, сообщает официальный сайт клуба.

Десна объявила о подписании двух талантов Динамо

Молодой игрок будет выступать за одесситов на правах аренды, соглашение о сотрудничестве рассчитано на год. Владислав стал уже 13-м динамовцем, который летом присоединился к Черноморцу. Ранее ряды "моряков" пополнили Кучерук, Скорко, Кузык, Смирный, Цитаишвили, Михайленко, Тлумак, Мащенко, Билошевський, Надольский, Исаенко и Сухоручко.

В прошлом сезоне чемпионата Украины Владислав стал лучшим бомбардиром турнира дублеров, забив 26 голов в 25 матчах.

Унион – Динамо: грубая ничья с Берлином на годовщину Луческу, камео Вербича с печальным концом, Буяльский все еще лучший