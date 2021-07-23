Сон Хын Мин официально продлил контракт с Тоттенхэмом до 2025 года, сообщает сайт "шпор".

Тоттенхэм согласовал контракт с лучшим защитником Серии А, – журналист

"Провести шесть лет в этом клубе – уже большая честь для меня. Тоттенхэм проявил огромное уважение ко мне, и, конечно, я очень рад находиться здесь. Это мой дом, особенно когда на трибунах фанаты. Решение было очень легким. Я так счастлив быть здесь. Буду рад увидеть болельщиков на трибунах снова", – приводит слова корейца пресс-служба клуба.

К слову, в прошлом сезоне Сон провел 51 матч в составе Тоттенхэма, записав в свой актив 22 гола и 17 ассистов.

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