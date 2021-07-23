"Я очень рад подписать контракт с Динамо, ведь знаю, что это очень большой клуб в этой стране. Я провел в Киеве несколько дней, могу сказать, что сотрудники клуба, которые меня окружали, были очень приветливыми. Я действительно очень счастлив.

Динамо официально подписало Рамиреса

У меня была возможность перейти в Рубин, но не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных. Я получил приглашение из киевского Динамо и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов – возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины.

Перед переходом в Динамо я несколько лет провел в Чехии и Словакии. Мне кажется, что футбол в этих странах достаточно похож на украинский. Поэтому надеюсь, что мне не понадобится много времени для адаптации. Многие играть и забивать – это моя цель", – цитирует Рамиреса официальный сайт Динамо.

Напомним, 22-летний венесуэлец подписал с киевлянами контракт на 5 лет.

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