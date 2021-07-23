Право открыть 31-й чемпионат Украины по футболу выпало Львову и Мариуполю. Обеим командам перед личной встречей на Арене Львов было не так просто – в лагере "горожан" произошла масштабная вспышка коронавируса, а азовцы серьёзно обновили состав по сравнению с предыдущим сезоном. К тому же, в город Льва гости добирались целых 20 часов.

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Анатолий Бессмертный, несмотря на проблемы с COVID-19 сумел собрать состав, который вполне можно назвать основным – неожиданностью стало только отсутствие в старте Михоуби и Махмутовича. Оба центрбека попали "на банку", хотя были практически незаменимыми в прошлом сезоне. Их заменили Крушинский и Романчук. В запасе остались и новички – Политыло и Зозуля.

Мариуполь выставил вполне прогнозируемый состав. Удивило только появление на скамейке Очеретько, Вьюнника и Удода, которых арендовали уже после отъезда команды во Львов – они догнали коллектив вчера.

Гости активно стартовали, быстро заработав угловой и организовав несколько неплохих подходов к штрафной, а уже на 9-й минуте счет был открыт. Получилось довольно симпатично: Мышнёв, как Хави в лучшие годы, выдал разрезную передачу из глубины на левый край штрафной, а Топалов сразу же выкатил мяч под удар Кулакову метров с 13-ти – 0:1!

Львов быстро огрызнулся прострелом Эрнеста на Шину (тот с линии пробил в руки Кудрику), а на 19-й Ныч замыкал подачу Эрнеста (выше ворот). Наказание за расточительность могло прилететь уже на 20-й минуте вследствие врывания Топалова на правый край штрафной площадки – Дмитрий неожиданно выстрелил в ближний угол, но попал в штангу! "Горожане" намек поняли, сразу организовав еще два момента: на 21-й Бусько нанес мощный удар с линии штрафной, а на 24-й Шина с левого угла штрафной закрутил мяч под дальнюю штангу – в обоих случаях хозяевам немного не хватило точности .

В общем, на 20-х минутах Львов выглядел значительно активнее, особенно сильно команда работала на левом фланге, где Эрнест разрывал Меличенка. В конце концов, давление подопечных Анаталия Бессмертного принесло успех на 32-й минуте: Эрнест продавил Горбунова на фланге и подал в штрафную, а Ременяк, выиграв борьбу у двух оппонентов, замкнул головой – 1:1!

В последней трети первого тайма продолжалась равная игра, в которой обе команды могли вырваться вперед. Мариуполь свою лучшую возможность упустил уже через три минуты после пропущенного гола – это Топалов получил пас от Горбунова на линию полукруга и нанес удар в касание. Мяч прошел над перекладиной. Львов же имел возможность забить второй раз на 43-й минуте, когда Эрнест замкнул подачу в центр штрафной – получилось точно в руки Кудрика. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при ничейном счете.

На старте второго тайма спектакль Эрнеста продолжился. Уже на 49-й минуте Антви легко прошел Меличенка на фланге и прострелил в штрафную, однако Шина и Ныч не сумели затолкать мяч в ворота. Еще через три минуты Эрнест снова обыграл Меличенка и исполнил очередной прострел, но до завершения момент снова не дошел. Мариуполь мог наказать за такую ​​слабую реализацию уже на 54-й, когда Топалову дали замкнуть прострел Кулакова на правый край штрафной, но Дмитрий не смог попасть по мячу.

Остап Маркевич после этого снял с игры несчастного Меличенка, выпустив вместо него Кащука – лучшего бомбардира азовцев на сборах. Кроме того, на 62-й минуте на поле появился Очеретько, который заменил Петермана. Эти ходы помогли гостям выровнять матч – Эрнест перестал заострять, а больше у Львова ничего и не было. Впрочем, и Мариуполь ничего интереснее дальнего удара Чеха на трибуны в 80-х минутах придумать не сумел. На поле стало скучно.

На финальную часть встречи Остап Маркевич бросил в бой Вьюнника и Хромея. Азовцы явно хотели выиграть этот матч, а вот Анатолий Бессмертный начал проводить оборонительные замены: Ременяка, Якимца и Ныча заменили Михоуби, Зозуля и Махмутович, Семенив заменил Крушинского, а новичок Политыло вышел вместо Брикнера. Хозяева перешли на игру от контратак, но "горожане" за 10 последних минут сумели провести только несколько подач без опасного завершения.

Мариуполь перехватил инициативу и минимум дважды мог вырвать победу. На 86-й минуте гости заработали штрафной, подачу с которого головой метров с 10-ти замыкал Микицей – получилось высоковато, а лайнсмен еще и офсайд заметил. На 89-й же Хромей получил передачу за спину крайнему защитнику и пробил с острого угла с минимального расстояния. Костик спас Львов! "Горожане", однако, огрызнулись несколькими хорошими контратаками, одну из которых Михоуби завершил прострелом на Семенива. Дмитрий метров с 12-ти направил мяч в руки Кудрику.

В конце концов, этот развеселый матч закончился. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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