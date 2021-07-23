Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн еще на шаг приблизился к переходу в Манчестер Сити.

Президент Тоттенхэма Дэниэл Леви согласился отпустить форварда в Манчестер Сити за 160 млн фунтов стерлингов (около 190 млн евро), утверждает The Sun.

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Ранее сообщалось, что "шпоры" дадут согласие на трансфер своей главной звезды только в зарубежный клуб. Однако, Харри поделился своей радостью от будущего перехода в Манчестер Сити на свадьбе старшей сестры – Чарли. Сторонам осталось согласовать срок контракта – англичанин будет выступать на Этихад в течение 4 или 5 лет.

К слову, Кейн большую часть своей карьеры провел за Тоттенхэм, отыграв в 336 поединках, записав в свой актив 221 гол и 47 результативных передач.

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