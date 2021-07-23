Товарищеский матч

Унион – Динамо – 1:1

Голы: Фогльзаммер, 36 – Вербич, 48

Состав Динамо (первый тайм): Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Гармаш, Жерсон – Кулач.

Состав Динамо (второй тайм): Бойко – Тымчик, Попов, Шабанов, Сидклей – Андриевский, Шепелев – Караваев, Буяльский, де Пена – Вербич (Шкурин, 59).

УПЛ стартует уже в этот уик-энд, но матч Динамо в первом туре перенесли, поэтому киевляне получили дополнительное время на подготовку и решили провести дополнительные спарринги. Сегодня чемпион Украины встретился с серьезным соперником – берлинским Унионом, который занял седьмое место в предыдущей Бундеслиге и будет представлять Германию в еврокубках.

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Мирча Луческу праздновал годовщину – в этот день в 2020-м румынский специалист стал главным тренером Динамо. На игру с Унионом он выставил интересный состав. Это был микс из безусловно основных исполнителей (Сидорчук, Шапаренко, Миколенко, Цыганков, Бущан) и футболистов, которые только борются за свое место в старте (Гармаш, Сирота, Кулач).

В дебюте встречи Динамо получило мяч под свой контроль, но столкнулось с высоким прессингом Униона. "Бело-синие" пытались разыгрывать из глубины, выманивая соперника до собственной штрафной. В нескольких эпизодах украинцы были на волоске от результативной ошибки. Первую волну прессинга Динамо одолевало, доставляло мяч в центр поля, но продолжить атаку удавалось редко.

Сидорчук снова неплохо показал себя в розыгрыше, Забарный старался начинать атаки вертикальными передачами, Цыганков искал возможности для обыгрышей один в один, Миколенко не всегда действовал в такт с партнерами, но отдал несколько хороших пасов вперед. Кулач упал в чужой штрафной после толчка, однако арбитр не отреагировал на эпизод.

Команды в первом тайме играли фактически без ворот. Унион открыл счет на 37-й минуте, когда аут привел к удару Фогльзаммера, а мяч рикошетом опустился в "девятку" без вариантов для Бущана. На тот момент соперники суммарно нанесли один удар – Кулач выстрелил с острого угла, а Жерсон не решился добить.

Во втором тайме команды заиграли активнее и интереснее. У Динамо полностью изменился состав. И новым футболистам удалось оперативно отыграться. Попов начал атаку вертикальным пасом, Тымчик отбросил на Караваева, Буяльский в касание обработал прострел с правого фланга и вывел на удар Вербича, а Беньямин мастерски поразил дальний угол.

Что интересно, Динамо далеко не один раз разыгрывало по такому образцу. Все упомянутые выше участники результативной атаки были нацелены на продвижение мяча вперед и обострение. Через несколько минут после гола Караваев классно принял мяч пяткой, после чего на ударной позиции оказался Де Пена.

Главный негатив сегодняшнего матча – очередная травма Вербича. Словенец отыграл лишь 10 минут. Отыграл ярко, но при столкновении с оппонентом травмировал плечо и не сумел продолжить встречу. Вместо него вышел Шкурин. У киевлян до конца встречи были возможности вырвать победу, но Де Пена никак не мог попасть в створ.

Буяльский визуально остается лучшим игроком Динамо, как и в прошлом сезоне. Летняя пауза никак не помешала Виталию. Он тонкими передачами выводит партнеров на удары и сам находит ситуации, чтобы пробить. Без его грамотных перемещений и пасов киевлянами очень трудно организовать что-то грамотное в финальной трети.

Унион также активизировался после перерыва, хотя и не менял состав. Озтунали и Фогльзаммер по несколько раз проверили бдительность Бойко на линии – голкипер без проблем со всем справился. Матч завершился ничьей и запомнился большим количеством грубых столкновений и фолов. Игра получилась не совсем товарищеской.

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