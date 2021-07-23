Динамо в рамках подготовки к новому сезону встречалось с берлинским Унионом. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Унион – Динамо – 1:1

Голы: Фогльзаммер, 36 – Вербич, 48

Динамо официально подписало Рамиреса

Соперники на поле демонстрировали равную игру, что и вылилось в итоговый счет – боевая ничья 1:1.

Открыли счет игроки берлинской команды. После хаоса в штрафной Бущана, мяч отскочил к футболисту Униона, который не без помощи рикошета перевел мяч в ворота.

Киевляне выровняли положение после перерыва. Подопечным Луческу удалась образцовая комбинация, которую завершил Вербич, переиграв на свидании голкипера соперника. Позже словенец получил повреждение и был вынужден покинуть поле.

Унион – Динамо: грубая ничья с Берлином на годовщину Луческу, камео Вербича с печальным концом, Буяльский все еще лучший