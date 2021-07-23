Защитник Кристиан Биловар и полузащитник Викентий Волошин подписали контракт с Десной, сообщает официальный сайт клуба.

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Оба игрока Динамо будут защищать цвета черниговской команды на правах аренды. Соглашения рассчитаны на один год. Прошлый сезон Кристиан и Викентий провели в молодежной команде Динамо.

Новички Десны могут дебютировать за свою новую команду в УПЛ уже 25 июня в поединке с Черноморцем.

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