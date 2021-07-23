22-летний француз вернулся в расположение ПСЖ после отпуска, успешно прошел традиционный предсезонный медосмотр и пообщался с Маурисио Почеттино.

Мбаппе отклонил впечатляющее предложение ПСЖ ради трансфера в Реал

Как информирует AS, Мбаппе четко озвучил тренеру парижан решение относительно своего будущего – он не будет продлевать контракт с клубом, ведь настроен продолжить свою карьеру в мадридском Реале если не в этом году, то в следующем. Именно летом 2022-го завершается сделка Килиана с парижанами, а поэтому мадридцы можут получит его совершенно бесплатно.

К слову, Килиан Мбаппе провел 47 матчей в прошлом сезоне в составе ПСЖ, записав в свой актив 42 гола и 11 результативных передач.

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