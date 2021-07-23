Украинский вингер Марьян Швед так и не смог закрепиться в шотландском Селтике.

Марьян Швед стал полноценным игроком Мехелена, сообщает официальный сайт клуба.

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Украинский полузащитник подписал с бельгийским коллективом контракт на три года с опцией продления еще на сезон. Финансовая сторона сделки не разглашается, но с Селтиком у Марьяна был контракт до лета 2023-го.

Прошлый сезон Швед провел в Мехелене на правах аренды, где неплохо себя зарекомендовал. В чемпионате Бельгии украинец провел 22 матча, в которых отметился 4 голами и ассистом.

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