Манчестер Юнайтед официально представил 21-летнего вингера в статусе своего игрока, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Санчо официально перебрался в Манчестер Юнайтед – Боруссия Д подтвердила трансфер

"Я всегда буду благодарен Боруссии за то, что она дала мне возможность играть за первую команду. Я всегда знал, что когда-то вернусь в Англию. Шанс присоединиться к Манчестер Юнайтед – это осуществленная мечта, и я просто не могу дождаться выступления в АПЛ.

Это молодая и интересная команда, и я знаю, что вместе мы можем перерасти во что-то особенное, чтобы принести успех, которого заслуживают болельщики. Я с нетерпением жду сотрудничества с Сульшером и его тренерским штабом для дальнейшего развития моей игры", – поделился Санчо в комментарии пресс-службе МЮ. Интересно, что клуб пока не объявил, под каким номером будет выступать 90-миллионный новичок.

Напомним, четыре года назад Боруссия приобрела Санчо у Манчестер Сити за 8 млн евро. Вингер провел за "шмелей" 137 матчей, отличился 50 голами и 64 ассистами.

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