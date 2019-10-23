Главные новости футбола 22 октября: Шахтер не справился с Динамо Загреб, Манчестер Сити разгромил Аталанту Малиновского

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 22 октября.
Шахтер – Динамо Загреб
Донецкий Шахтер расписал нервную ничью с Динамо Загреб в Лиге чемпионов – видео голов и обзор поединка.
Андрей Пятов признал, что завалил соперника в эпизоде с пенальти. Фол также прокомментировал наставник "горняков" Луиш Каштру во время послематчевой пресс-конференции.
Между тем Шахтер U-19 удержал ничью с загребским Динамо в Юношеской лиге УЕФА.
Лига чемпионов
Английский Манчестер Сити разгромил Аталанту на Этихаде – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.
"Горожане" объяснили отсутствие Зинченко в заявке на матч с бергамасками. Руслан Малиновский забил Манчестер Сити премьерный гол в Лиге чемпионов.
Кроме того, туринский Ювентус вырвал победу у Локомотива, а ПСЖ и Тоттенхэм уничтожили своих соперников.
Другие топ-события
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Испанская Барселона выплатила Атлетико компенсацию за Гризманна – команды согласовали еще 5 потенциальных трансферов. Зато каталонцы потеряли Умтити, который только недавно восстановился от травмы.
Итальянский Дженоа официально получил нового тренера – Тьягу Мотту. А легендарный Сол Кэмпбелл возглавил аутсайдера английской Лиги 1.