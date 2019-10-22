Дженоа официально получил нового тренера

Генуэзский клуб снова в полном боевом составе.

Итальянский футбольный клуб Дженоа, который только сегодня отправил в отставку Аурелио Андреаццоли, не стал тянуть с назначения нового тренера и официально объявил имя нового наставника. Отныне генуэзской командой будет руководить Тьягу Мотта, сообщает официальный Твиттер клуба.

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Официальная презентация состоится 23 октября. Работа с Дженоа будет первым опытом в тренерской карьере Мотты на взрослом уровне. Ранее он работал с командой U-19 французского ПСЖ.

После 8-ми туров Серии А Дженоа находится на 19-й строчке турнирной таблицы, имея в активе лишь 5 очков.

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