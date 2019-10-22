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Манчестер Сити дома разгромил Аталанту – Малиновский забил первый гол за бергамасков, Стерлинг оформил хет-трик

22 октября 23:56 39 Читати українською
Манчестер Сити дома разгромил Аталанту – Малиновский забил первый гол за бергамасков, Стерлинг оформил хет-трик
Манчестер Сити – Аталанта – 5:1

В рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта потерпела сокрушительное поражение от Манчестер Сити (5: 1).

34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден
 
Руслан Малиновский 28’
28’ Руслан Малиновский
34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден

Поединок начался в высоком темпе. Мяч быстро ходил в обе стороны, но на старте встречи более активной выглядела Аталанта, игроки которой прекрасно открывались на флангах и получали своевременные передачи – в последнем аспекте выделялся Малиновский. Первый опасный момент создали именно бергамаски: на 12-й минуте Госенс ​​получил хорошую разрезную передачу от Руслана на левый фланг, после чего подал в штрафную на Кастаня – Тимоти же замкнул ударом головой над перекладиной!

Сити ответил на 17-й классным проходом Фодена к штрафной, после которого Джимшити не совсем по правилам отобрал у него мяч. Арбитр не увидел в этом фола, а гости через две минуты организовали контрвыпад: Малиновский обыгрался с партнёрами и отдал длинную передачу на правый фланг, а Иличич, приняв её, сместился на линию штрафной и пробил в ближний угол – без проблем для Эдерсона!

Подобный ход событий разозлил хозяев, которые провели настоящую осаду ворот Аталанты. В частности, на 22-й минуте сначала Стерлинг ворвался на левый край штрафной и прострелил на дальнюю штангу (де Брюйне пробежал мимо мяча), а затем Агуэро мощно выстрелил с дистанции под правую штангу – Голлини парировал! После розыгрыша углового Фоден вырезал передачу с правого края штрафной под удар Агуэро, который пробил метров с 12-ти – над перекладиной! Казалось, гости сейчас лягут.

Впрочем, на 27-й минуте Малиновский разогнал контратаку по центру и отдал передачу на Иличича, которого в штрафной сбил Ферандиньо. Арбитр указал на "точку", а бергамаски доверили исполнение пенальти Малиновскому. Руслан пробил точно, открыв счёт своим голам за Аталанту – 1:0!

Счастье бергамасков продолжалось всего шесть минут, после чего Сити перевернул ход игры. На 34-й классная позиционная атака "горожан" завершилась шикарной передачей Стерлинга на линию вратарской, которую Агуэро замкнул в касание – 1:1! Ещё через пять хозяева вырвались вперёд: Стерлинг прорвался в штрафную и получил по ногам от Мазьелло, арбитр назначил пенальти, а Кун уверенно его реализовал – 2:1!

Довести дело до погрома не дало неожиданное повреждение Родри на 40-й минуте, а также фантастический сейв Голлини на 45-й после шикарного дальнего выстрела Уокера. В конце концов, на перерыв команды ушли при счёте в пользу Манчестер Сити.

На второй тайм Джанпьеро Гасперини бросил в бой Пашалича и Муриеля, но никакого усиления в игре Аталанты в первые 15 минут заметно не было. Манчестер Сити накрыл соперника высоким прессингом и выключил лидеров – единственный острый эпизод за этот отрезок гости смогли создать лишь после передачи Малиновского на правый фланг и дальнего неточного удара Иличича. "Горожане" также сильно не обостряли, но возле штрафной бергамасков Стерлинг и компания чувствовали себя прекрасно.

Наконец, на 58-й минуте оборона Аталанты треснула: де Брюйне прорвался по правому флангу и сместился на край штрафной, убрал защитника и отдал поперечную передачу на 11 метров Фодену, а тот откатил мяч левее, на Стерлинга – Рахим же выстрелил в девятку. Тут уж Аталанта завелась, едва не отыграв один гол усилиями Иличича, но после его обыгрыша Менди и двух ударов по воротам с линии штрафной Эдерсон спасал Манчестер Сити. На 62-й же минуте все вопросы относительно победителя были сняты окончательно: Стерлинг получил передачу от Гюндогана, на скорости ворвался на край штрафной и пробил в дальний нижний угол – 4:1!

В последние 15 минут команды уже доигрывали. Аталанта пыталась что-то создать, но ничего, кроме дальнего удара Малиновского (выше ворот) и выстрела Муриеля со штрафного (в руки Эдерсону) бергамаски так и не организовали. Единственной настоящей проблемой для "горожан" стало удаления Фодена, получившего две жёлтые карточки за шесть минут – сначала Фил прихватил Малиновского, а затем де Роона. Никакой выгоды это гостям не дало, поэтому финальный свисток зафиксировал эффектный разгром – 5:1!

Аталанта на 67-й забила гол после проникающей передачи с левого фланга на Иличича и его паса назад под удар Фройлеру, но гол отменили из-за явного офсайда у Йосипа. Через две минуты после этому Стерлинг показал, как нужно забивать чисто: Рахим сыграл в штрафной на опережение и замкнул передачу Мареза с правого фланга, пробросив мяч мимо Голлини – 5:1! На 75-й "Раз", как его называют англичане, мог и на покер пойти, но после выхода на свидание с голкипером он покатил мяч мимо правой штанги.

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