Манчестер Сити дома разгромил Аталанту – Малиновский забил первый гол за бергамасков, Стерлинг оформил хет-трик

В рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта потерпела сокрушительное поражение от Манчестер Сити (5: 1).

Поединок начался в высоком темпе. Мяч быстро ходил в обе стороны, но на старте встречи более активной выглядела Аталанта, игроки которой прекрасно открывались на флангах и получали своевременные передачи – в последнем аспекте выделялся Малиновский. Первый опасный момент создали именно бергамаски: на 12-й минуте Госенс ​​получил хорошую разрезную передачу от Руслана на левый фланг, после чего подал в штрафную на Кастаня – Тимоти же замкнул ударом головой над перекладиной!

Сити ответил на 17-й классным проходом Фодена к штрафной, после которого Джимшити не совсем по правилам отобрал у него мяч. Арбитр не увидел в этом фола, а гости через две минуты организовали контрвыпад: Малиновский обыгрался с партнёрами и отдал длинную передачу на правый фланг, а Иличич, приняв её, сместился на линию штрафной и пробил в ближний угол – без проблем для Эдерсона!

Подобный ход событий разозлил хозяев, которые провели настоящую осаду ворот Аталанты. В частности, на 22-й минуте сначала Стерлинг ворвался на левый край штрафной и прострелил на дальнюю штангу (де Брюйне пробежал мимо мяча), а затем Агуэро мощно выстрелил с дистанции под правую штангу – Голлини парировал! После розыгрыша углового Фоден вырезал передачу с правого края штрафной под удар Агуэро, который пробил метров с 12-ти – над перекладиной! Казалось, гости сейчас лягут.

Впрочем, на 27-й минуте Малиновский разогнал контратаку по центру и отдал передачу на Иличича, которого в штрафной сбил Ферандиньо. Арбитр указал на "точку", а бергамаски доверили исполнение пенальти Малиновскому. Руслан пробил точно, открыв счёт своим голам за Аталанту – 1:0!

Счастье бергамасков продолжалось всего шесть минут, после чего Сити перевернул ход игры. На 34-й классная позиционная атака "горожан" завершилась шикарной передачей Стерлинга на линию вратарской, которую Агуэро замкнул в касание – 1:1! Ещё через пять хозяева вырвались вперёд: Стерлинг прорвался в штрафную и получил по ногам от Мазьелло, арбитр назначил пенальти, а Кун уверенно его реализовал – 2:1!

Довести дело до погрома не дало неожиданное повреждение Родри на 40-й минуте, а также фантастический сейв Голлини на 45-й после шикарного дальнего выстрела Уокера. В конце концов, на перерыв команды ушли при счёте в пользу Манчестер Сити.

На второй тайм Джанпьеро Гасперини бросил в бой Пашалича и Муриеля, но никакого усиления в игре Аталанты в первые 15 минут заметно не было. Манчестер Сити накрыл соперника высоким прессингом и выключил лидеров – единственный острый эпизод за этот отрезок гости смогли создать лишь после передачи Малиновского на правый фланг и дальнего неточного удара Иличича. "Горожане" также сильно не обостряли, но возле штрафной бергамасков Стерлинг и компания чувствовали себя прекрасно.

Наконец, на 58-й минуте оборона Аталанты треснула: де Брюйне прорвался по правому флангу и сместился на край штрафной, убрал защитника и отдал поперечную передачу на 11 метров Фодену, а тот откатил мяч левее, на Стерлинга – Рахим же выстрелил в девятку. Тут уж Аталанта завелась, едва не отыграв один гол усилиями Иличича, но после его обыгрыша Менди и двух ударов по воротам с линии штрафной Эдерсон спасал Манчестер Сити. На 62-й же минуте все вопросы относительно победителя были сняты окончательно: Стерлинг получил передачу от Гюндогана, на скорости ворвался на край штрафной и пробил в дальний нижний угол – 4:1!

В последние 15 минут команды уже доигрывали. Аталанта пыталась что-то создать, но ничего, кроме дальнего удара Малиновского (выше ворот) и выстрела Муриеля со штрафного (в руки Эдерсону) бергамаски так и не организовали. Единственной настоящей проблемой для "горожан" стало удаления Фодена, получившего две жёлтые карточки за шесть минут – сначала Фил прихватил Малиновского, а затем де Роона. Никакой выгоды это гостям не дало, поэтому финальный свисток зафиксировал эффектный разгром – 5:1!

Аталанта на 67-й забила гол после проникающей передачи с левого фланга на Иличича и его паса назад под удар Фройлеру, но гол отменили из-за явного офсайда у Йосипа. Через две минуты после этому Стерлинг показал, как нужно забивать чисто: Рахим сыграл в штрафной на опережение и замкнул передачу Мареза с правого фланга, пробросив мяч мимо Голлини – 5:1! На 75-й "Раз", как его называют англичане, мог и на покер пойти, но после выхода на свидание с голкипером он покатил мяч мимо правой штанги.