Динамо отказалось продавать Миколенко за 15 миллионов евро, – ТаТоТаке

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что Динамо уже получало предложение по Виталию Миколенко.

"Насколько я знаю, летом было какое-то предложение от европейского клуба, где фигурировала сумма в 15 млн евро, но сразу же был отказ.

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Мы знаем Игоря Суркиса. Он никогда не отпускает ведущих игроков, в таком возрасте, за такие деньги. Там, наверное, уже ценник будет висеть под 20 млн. Кто может дать такую ​​сумму? Разве что англичане. А ехать в Фенербахче или в Турцию – это ехать доигрывать", – сказал Спиваковский.

К слову, в нынешнем сезоне Миколенко провел за Динамо 9 матчей в чемпионате Украины и 2 поединка в Лиге Европы, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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