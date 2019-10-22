Манчестер Сити – Аталанта: "горожане" объяснили отсутствие Зинченко в заявке на матч Лиги чемпионов

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко не смог подготовиться к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты.

Зинченко пропустил поединок против бергамасков из-за повреждения колена, сообщает пресс-служба Манчестер Сити.

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Отмечается, что в ближайшие несколько дней будет проведено тщательное медобследование для установления сложности травмы.

Добавим, что по возвращении из расположения сборной Украины Зинченко также не попал в заявку Манчестер Сити на матч 9-го тура АПЛ против Кристал Пэлас (2:0).

Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле разгромил Аталанту. В данный момент именно "горожане" удерживают первое место в турнирной таблице группы С, одержав три победы в трех матчах.

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