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Манчестер Сити – Аталанта: "горожане" объяснили отсутствие Зинченко в заявке на матч Лиги чемпионов

22 октября 23:44 121 Читати українською
Манчестер Сити – Аталанта: "горожане" объяснили отсутствие Зинченко в заявке на матч Лиги чемпионов
Александр Зинченко / фото: ФК Манчестер Сити

Украинский полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко не смог подготовиться к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Аталанты.

34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден
 
Руслан Малиновский 28’
28’ Руслан Малиновский
34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден

Зинченко пропустил поединок против бергамасков из-за повреждения колена, сообщает пресс-служба Манчестер Сити.

Малиновский забил Манчестер Сити премьерный гол в Лиге чемпионов

Отмечается, что в ближайшие несколько дней будет проведено тщательное медобследование для установления сложности травмы.

Добавим, что по возвращении из расположения сборной Украины Зинченко также не попал в заявку Манчестер Сити на матч 9-го тура АПЛ против Кристал Пэлас (2:0).

Напомним, в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле разгромил Аталанту. В данный момент именно "горожане" удерживают первое место в турнирной таблице группы С, одержав три победы в трех матчах.

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Теги
Лига чемпионов Украинцы за рубежом Манчестер Сити - Аталанта Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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