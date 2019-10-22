Лига чемпионов: Атлетико минимально одолел Байер

Начался 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов. В данный момент завершился поединок между мадридским Атлетико и леверкузенским Байером.

Лига чемпионов, групповой этап, 3-й тур

Группа D

Атлетико – Байер – 1:0

Гол: Мората, 78

К матчу на Ванда Метрополитано "матрасники" подошли в статусе безусловного фаворита. Однако, на деле одолеть Леверкузен подопечным Диего Симеоне было очень непросто. Более того, фактически команды играли на равных, а успех Атлетико обеспечила лучшее индивидуальное мастерство. Гол в ворота Байера произошел под занавес поединка. Это Лоди классно навесил с левого фланга, а Альваро Мората эффектным ударом головой переиграл кипера сборной Финляндии Градецки.

Эта победа позволила Атлетико набрать 7 очков после трех туров и процентов на 75 гарантировать выход в плей-офф. Зато Байер остался с нулем в пункте набранных очков и теперь может рассчитывать разве что на борьбу за место в 1/16 финала Лиги Европы.