Головні новини футболу 22 жовтня: Шахтар не впорався з Динамо Загреб, Манчестер Сіті розгромив Аталанту Маліновського

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 22 жовтня.

Шахтар – Динамо Загреб

Донецький Шахтар розписав нервову нічию з Динамо Загреб у Лізі чемпіонів – відео голів і огляд поєдинку.

Андрій Пятов визнав, що завалив суперника в епізоді з пенальті. Фол також прокоментував керманич "гірників" Луїш Каштру під час післяматчевої прес-конференції.

Тим часом Шахтар U-19 втримав нічию із загребським Динамо в Юнацькій лізі УЄФА.

Ліга чемпіонів

Англійський Манчестер Сіті розгромив Аталанту на Етіхаді – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

"Містяни" пояснили відсутність Зінченка у заявці на матч із бергамасками. Руслан Маліновський забив Манчестер Сіті прем’єрний гол у Лізі чемпіонів.

Крім того, туринський Ювентус вирвав перемогу в Локомотива, а ПСЖ і Тоттенхем знищили своїх суперників.

Інші топ-події

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Іспанська Барселона виплатила Атлетіко компенсацію за Грізманна – команди узгодили ще 5 потенційних трансферів. Натомість каталонці втратили Умтіті, який лише нещодавно відновився від травми.

Італійський Дженоа офіційно отримав нового тренера – Тьягу Мотту. А легендарний Сол Кемпбел очолив аутсайдера англійської Ліги 1.