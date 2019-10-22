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Сол Кэмпбелл возглавил аутсайдера английской Лиги 1

22 октября 22:27 41 Читати українською
Сол Кэмпбелл возглавил аутсайдера английской Лиги 1
Сол Кэмпбелл / Фото из открытых источников

Бывшая звезда английского футбола Сол Кэмпбелл продолжает пробовать себя в роли тренера в низших дивизионах Англии.

Бывший защитник Арсенала, Тоттенхэма и сборной Англии Сол Кэмпбелл возглавил футбольный клуб Саутенд Юнайтед из Первой лиги Англии, сообщает официальный сайт команды. Клуб находился в поисках нового наставника с 6 сентября, с тех пор как в отставку подал бывший руководитель Кевин Бонд.

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Изначально в команде хотели видеть главным тренером Хенрика Ларссона, однако переговоры с экс-нападающим Селтика и Манчестер Юнайтед зашли в тупик на прошлой неделе. Тогда аутсайдер третьего английского дивизиона переключился на Кэмпбелла, который, в результате, заключил контракт с клубом до 2022 года. Ассистировать Солу будут его бывший одноклубник по Портсмуту Херманн Хрейдарссон и экс-нападающий Манчестер Юнайтед Энди Коул.

Дебют Кэмпбелла, который находился без работы с августа, с тех пор как покинул Маклсфилд Таун, состоится 26 октября против Ипсвича. Саутенд Юнайтед после 14 матчей занимает предпоследнюю строчку и набрал 8 очков.

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