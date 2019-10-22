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Славия Прага – Барселона: каталонцы потеряли Умтити, который только недавно восстановился от травмы

16:46 51 Читати українською
Славия Прага – Барселона: каталонцы потеряли Умтити, который только недавно восстановился от травмы
Самюэль Умтити / Фото ФК Барселона

Парад травм продолжает преследовать защитника Барселоны Самюэля Умтити.

 

Самюэль Умтити получил травму на тренировке Барселоны, сообщает Marca.

Хавбек Марселя Лопес признался, что Барселона чуть не погубила его карьеру

25-летний француз почувствовал дискомфорт в левом колене и точно не сможет сыграть в матче против пражской Славии.

Стоит отметить, что Самюэль только недавно восстановился от травмы, из-за которой пропустил старт сезона. Его единственным поединком в нынешней кампании является встреча с Эйбаром (3:0) в рамках 9-го тура Ла Лиги.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Славия Прага – Барселона состоится 23 октября, начало в 22:00.

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Барселона Барселона Испания Лига чемпионов Самюэль Умтити Самюэль Умтити Славия Прага - Барселона
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