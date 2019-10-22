Славия Прага – Барселона: каталонцы потеряли Умтити, который только недавно восстановился от травмы

Парад травм продолжает преследовать защитника Барселоны Самюэля Умтити.

Самюэль Умтити получил травму на тренировке Барселоны, сообщает Marca.

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25-летний француз почувствовал дискомфорт в левом колене и точно не сможет сыграть в матче против пражской Славии.

Стоит отметить, что Самюэль только недавно восстановился от травмы, из-за которой пропустил старт сезона. Его единственным поединком в нынешней кампании является встреча с Эйбаром (3:0) в рамках 9-го тура Ла Лиги.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Славия Прага – Барселона состоится 23 октября, начало в 22:00.

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