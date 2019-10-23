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Манчестер Сити – Аталанта – 5:1 – видео голов и обзор матча

00:57 33 Читати українською
Манчестер Сити – Аталанта – 5:1 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Аталанта – 5:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил Аталанту. Смотрите видео забитых мячей и интересных мгновений матча Манчестер Сити – Аталанта на "Футбол 24".

34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден
 
Руслан Малиновский 28’
28’ Руслан Малиновский
34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден

В матче 3-го тура команда Александра Зинченко принимала команду Руслана Малиновского. Александр из-за травмы участия в матче не принимал, а вот Руслан зарекомендовал себя наилучшим образом. Уже на 28-й минуте он организовал атаку своей команды, которая завершилась нарушением правил и назначением пенальти. Наш "итальянец" с отметки уверенно переиграл Эдерсона.

Манчестер Сити дома разгромил Аталанту – Малиновский забил первый гол за бергамасков, Стерлинг оформил хет-трик

К сожалению, это был первый и последний гол Аталанты в этом матче. Далее забивали только манкунианцы. Еще в первом тайме дважды поразил ворота итальянцев Серхио Агуэро, а после перерыва хет-триком отметился Рахим Стерлинг. Под конец матча судья удалил Фила Фодена, однако Малиновский и компания не смогли воспользоваться численным преимуществом и забить хотя бы еще раз.

Таким образом, Манчестер Сити набрал девять очков в группе С, оторвавшись от Шахтера и Динамо Загреб на пять зачетных баллов. Аталанта остается на дне с нулем в графе набранных пунктов.

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