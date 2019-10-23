Манчестер Сити – Аталанта – 5:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов разгромил Аталанту. Смотрите видео забитых мячей и интересных мгновений матча Манчестер Сити – Аталанта на "Футбол 24".

В матче 3-го тура команда Александра Зинченко принимала команду Руслана Малиновского. Александр из-за травмы участия в матче не принимал, а вот Руслан зарекомендовал себя наилучшим образом. Уже на 28-й минуте он организовал атаку своей команды, которая завершилась нарушением правил и назначением пенальти. Наш "итальянец" с отметки уверенно переиграл Эдерсона.

Манчестер Сити дома разгромил Аталанту – Малиновский забил первый гол за бергамасков, Стерлинг оформил хет-трик

К сожалению, это был первый и последний гол Аталанты в этом матче. Далее забивали только манкунианцы. Еще в первом тайме дважды поразил ворота итальянцев Серхио Агуэро, а после перерыва хет-триком отметился Рахим Стерлинг. Под конец матча судья удалил Фила Фодена, однако Малиновский и компания не смогли воспользоваться численным преимуществом и забить хотя бы еще раз.

Таким образом, Манчестер Сити набрал девять очков в группе С, оторвавшись от Шахтера и Динамо Загреб на пять зачетных баллов. Аталанта остается на дне с нулем в графе набранных пунктов.