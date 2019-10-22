Барселона выплатила Атлетико компенсацию за Гризманна – команды согласовали еще 5 потенциальных трансферов

Барселона и Атлетико решили "зарыть топор войны" из-за недоразумений в трансфере Антуана Гризманна.

Атлетико получил от каталонского клуба дополнительно 15 млн евро (к 120 млн, которые были раньше) за форварда Антуана Гризманна, сообщает Marca.

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Также клубы заключили соглашение, по которому Барселона имеет право первого выкупа 5-ти игроков "матрасников", среди которых лидеры команды – Сауль Ньигес и Хосе Хименес.

Напомним, летом Барса приобрела Гризманна у Атлетико за 120 млн евро. Мадридцы уверяли, что Барселона нарушила трансферные правила, договариваясь с французом и требовала дополнительно выплатить еще 80 млн.

В текущем сезоне Ла Лиги Гризманн провел 8 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 4-мя ассистами.

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