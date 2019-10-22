toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ШАХТЕР - ДИНАМО ЗАГРЕБ ШАХТЕР U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АТАЛАНТА

Шахтер расписал нервную ничью с Динамо Загреб в Лиге чемпионов – Пятов привез идиотический гол, Додо спас "горняков"

21:56 630 Читати українською
Шахтер расписал нервную ничью с Динамо Загреб в Лиге чемпионов – Пятов привез идиотический гол, Додо спас "горняков"

Шахтер не сумел обыграть загребское Динамо (2:2) в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

16’ Евгений Коноплянка
75’ Додо
 
Дани Ольмо 25’
Мислав Оршич 60’
16’ Евгений Коноплянка
25’ Дани Ольмо
60’ Мислав Оршич
75’ Додо

В первых двух турах Шахтер набрал 3 очка – "горняки" без шансов проиграли Манчестер Сити, но вырвали фантастическую победу в гостях у Аталанты. Спаренные матчи с загребским Динамо – определяющий отрезок группового этапа. Чемпион Хорватии считался явным аутсайдером группы, но в сентябре шокировал Европу разгромом Аталанты – 4:0. Луиш Каштру выбрал прогнозируемый стартовый состав. Стоит отметить выход Коноплянки с первых минут и ставку на Болбата справа в обороне.

Аталанта – Шахтер: невероятный камбэк имени запасных, безумие VAR, два лица Пятова и эффектный Малиновский

Начало встречи было равным. Динамо включало высокий прессинг и после ошибок дончан остро простреливало с флангов в штрафную. Шахтер создавал моменты благодаря Тайсону: капитан заставил соперника сфолить на желтую карточку, потом вывел на удар Коноплянку (ужасная попытка Евгения), а затем выполнил роскошный заброс на Исмаили.

Хозяева прибавили в активности и открыли счет. На 17-й минуте затяжная атака Шахтера стала результативной – Марлос справа обыграл оппонента и покатил в штрафную площадь, а Коноплянка ворвался из глубины и легко обыграл голкипера. 1:0 – "горняки" забили быстрый гол! Однако после этого они снова сбавили обороты и сели на собственную половину.

Украинские фланги продолжали проваливаться, оттуда Динамо имело возможность без всякого сопротивления простреливать. Стоянович не заметил Исмаили и отдал на свободного Ольмо, тот перевел дальше на линию вратарской, но Оршич и Гавранович не сумели акцентировано пробить. Шахтер никак не отреагировал на стартовые "звоночки" и поплатился за это.

На 25-й минуте Динамо дважды угрожало бровкой Болбата – вторая попытка стала голевой. Сергей пассивно встречал Оршича, а другие защитники потеряли Ольмо. Как следствие, испанец откликнулся на прострел партнера, сыграл на опережение на ближней штанге и сравнял счет.

Шахтер – Динамо Загреб – видео голов и обзор матча

Шахтер вернул себе контроль над мячом, но ответить чем-то осмысленным не мог. Зато гости организовали хорошую атаку через центр усилиями Оршича и Гаврановича – Болбат заблокировал слабый удар. Моро проверил бдительность Пятова дальним выстрелом по центру, а Ольмо залетел в нашу штрафную площадку, но там растерялся. Ничья в первом тайме логичная, Шахтер ничем не превосходил соперника.

Во второй половине встречи картина не изменилась – Болбат снова проваливался. Сначала Леовац нашел момент для удара с острого угла над перекладиной, а на 50-й минуте Шахтер от пропущенного гола спасло только чудо. Оршич с собственной половины побежал на Марлоса и Болбата, без проблем проскочил их, сблизился с воротами дончан и выстрелил в штангу. Ольмо из-за пределов штрафной добивал в дальнюю "девятку" – Пятов в роскошном прыжке вытащил "мертвый" мяч.

Шахтер на несколько минут вернул себе инициативу: Исмаили прекрасно отдавал на "11 метров", Болбат неплохо простреливал, а Тайсон и Мораес простыми ударами послали мяч в сторону ворот Динамо. А потом украинская команда в очередной раз придумала себе проблемы. Дыра на левом фланге обороны привела к шансу Гаврановича и Ольмо – удар последнего заблокировали.

На этом стандарте случилось что-то очень странное. Пятов по какой причине решил бойцовским приемом со спины бросить на газон Гаврановича. Подача с корнера даже не шла в ту зону, форвард даже мешал Андрею. Эти действия голкипера сборной Украины не поддаются никакой логике! Арбитр справедливо назначил пенальти, а Оршич неотразимо пробил с "точки" – 1:2.

Шахтер активизировался, начали возникать моменты на чужой половине. Марлос на точность выполнил перспективный штрафной – голкипер на месте. Мораес постоянно находился в поиске мяча, как в глубине поля, так и на острие. Очередной выпад Исмаили привел к шансу Жуниора, однако он немного не попал в противоположный угол.

Пожар у наших ворот все равно регулярно возникал, но атаковал Шахтер уже лучше. Луиш Каштру освежил игру заменами – Соломон заменил Коноплянку, а Додо вышел вместо Болбата. И бразильский фулбек снова принес пользу! Они с Исмаили повторили свой трюк со сменой позиций, который помог Додо отличиться во втором подряд матче.

Додо оказался слева, получил невероятный разрезной пас от Патрика, обыграл на паузе вратаря и послал мяч в сетку! Шахтер сравнял счет на 75-й минуте и в целом почувствовал себя увереннее. Соломон нашел на ближней штанге Мораеса – мяч разминулся со штангой. Жуниор на пару с Тайсоном пытались организовать победную атаку.

Загреб убежал в контрвыпад, который Ольмо завершил ударом в штангу. Последние минуты Шахтер провел в атаках, однако вырвать победу не удалось. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью – 2:2. Шахтер и загребское Динамо набрали по 4 очка и остались на 3-м и 2-м местах в группе С соответственно.

blog_ava
Шахтер U-19 – Динамо Загреб U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА – как это было
12:50
1912
Теги
Шахтер - Динамо Загреб Шахтер Шахтер Лига чемпионов Главное Динамо Загреб Динамо Загреб
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
14
мин
Шкендия U-19
15:30
Динамо U-19
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук