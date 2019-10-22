Шахтер расписал нервную ничью с Динамо Загреб в Лиге чемпионов – Пятов привез идиотический гол, Додо спас "горняков"

Шахтер не сумел обыграть загребское Динамо (2:2) в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

В первых двух турах Шахтер набрал 3 очка – "горняки" без шансов проиграли Манчестер Сити, но вырвали фантастическую победу в гостях у Аталанты. Спаренные матчи с загребским Динамо – определяющий отрезок группового этапа. Чемпион Хорватии считался явным аутсайдером группы, но в сентябре шокировал Европу разгромом Аталанты – 4:0. Луиш Каштру выбрал прогнозируемый стартовый состав. Стоит отметить выход Коноплянки с первых минут и ставку на Болбата справа в обороне.

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Начало встречи было равным. Динамо включало высокий прессинг и после ошибок дончан остро простреливало с флангов в штрафную. Шахтер создавал моменты благодаря Тайсону: капитан заставил соперника сфолить на желтую карточку, потом вывел на удар Коноплянку (ужасная попытка Евгения), а затем выполнил роскошный заброс на Исмаили.

Хозяева прибавили в активности и открыли счет. На 17-й минуте затяжная атака Шахтера стала результативной – Марлос справа обыграл оппонента и покатил в штрафную площадь, а Коноплянка ворвался из глубины и легко обыграл голкипера. 1:0 – "горняки" забили быстрый гол! Однако после этого они снова сбавили обороты и сели на собственную половину.

Украинские фланги продолжали проваливаться, оттуда Динамо имело возможность без всякого сопротивления простреливать. Стоянович не заметил Исмаили и отдал на свободного Ольмо, тот перевел дальше на линию вратарской, но Оршич и Гавранович не сумели акцентировано пробить. Шахтер никак не отреагировал на стартовые "звоночки" и поплатился за это.

На 25-й минуте Динамо дважды угрожало бровкой Болбата – вторая попытка стала голевой. Сергей пассивно встречал Оршича, а другие защитники потеряли Ольмо. Как следствие, испанец откликнулся на прострел партнера, сыграл на опережение на ближней штанге и сравнял счет.

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Шахтер вернул себе контроль над мячом, но ответить чем-то осмысленным не мог. Зато гости организовали хорошую атаку через центр усилиями Оршича и Гаврановича – Болбат заблокировал слабый удар. Моро проверил бдительность Пятова дальним выстрелом по центру, а Ольмо залетел в нашу штрафную площадку, но там растерялся. Ничья в первом тайме логичная, Шахтер ничем не превосходил соперника.

Во второй половине встречи картина не изменилась – Болбат снова проваливался. Сначала Леовац нашел момент для удара с острого угла над перекладиной, а на 50-й минуте Шахтер от пропущенного гола спасло только чудо. Оршич с собственной половины побежал на Марлоса и Болбата, без проблем проскочил их, сблизился с воротами дончан и выстрелил в штангу. Ольмо из-за пределов штрафной добивал в дальнюю "девятку" – Пятов в роскошном прыжке вытащил "мертвый" мяч.

Шахтер на несколько минут вернул себе инициативу: Исмаили прекрасно отдавал на "11 метров", Болбат неплохо простреливал, а Тайсон и Мораес простыми ударами послали мяч в сторону ворот Динамо. А потом украинская команда в очередной раз придумала себе проблемы. Дыра на левом фланге обороны привела к шансу Гаврановича и Ольмо – удар последнего заблокировали.

На этом стандарте случилось что-то очень странное. Пятов по какой причине решил бойцовским приемом со спины бросить на газон Гаврановича. Подача с корнера даже не шла в ту зону, форвард даже мешал Андрею. Эти действия голкипера сборной Украины не поддаются никакой логике! Арбитр справедливо назначил пенальти, а Оршич неотразимо пробил с "точки" – 1:2.

Шахтер активизировался, начали возникать моменты на чужой половине. Марлос на точность выполнил перспективный штрафной – голкипер на месте. Мораес постоянно находился в поиске мяча, как в глубине поля, так и на острие. Очередной выпад Исмаили привел к шансу Жуниора, однако он немного не попал в противоположный угол.

Пожар у наших ворот все равно регулярно возникал, но атаковал Шахтер уже лучше. Луиш Каштру освежил игру заменами – Соломон заменил Коноплянку, а Додо вышел вместо Болбата. И бразильский фулбек снова принес пользу! Они с Исмаили повторили свой трюк со сменой позиций, который помог Додо отличиться во втором подряд матче.

Додо оказался слева, получил невероятный разрезной пас от Патрика, обыграл на паузе вратаря и послал мяч в сетку! Шахтер сравнял счет на 75-й минуте и в целом почувствовал себя увереннее. Соломон нашел на ближней штанге Мораеса – мяч разминулся со штангой. Жуниор на пару с Тайсоном пытались организовать победную атаку.

Загреб убежал в контрвыпад, который Ольмо завершил ударом в штангу. Последние минуты Шахтер провел в атаках, однако вырвать победу не удалось. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью – 2:2. Шахтер и загребское Динамо набрали по 4 очка и остались на 3-м и 2-м местах в группе С соответственно.