Шахтер – Динамо Загреб: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился впечатлениями после поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского Динамо.

"На самом деле Динамо нас не удивило. С самого начала игра была очень сбалансированной. Команды играли в похожем стиле. Единственная разница, наверное, что хорваты совершили 21 фол, а Шахтер – всего 8. Возможно, именно это не давало нам развивать нашу игру. Соперник играл агрессивно и жестко.

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Шахтеру удавалось больше контролировать мяч, но мы не смогли конвертировать это в голевые моменты. Игра была довольно ровной. Наверное, ничья стала логичным результатом.

Додо очень разноплановый игрок и к тому же сильный в нападении. Он может делать те вещи, которых не ожидают от правого защитника. Наши фланговые защитники имеют полную свободу в последней трети поля.

Марлос провел великолепный поединок с Атлантой. Сегодня, вероятно, получилось не так удачно. Но не стоит забывать, что Марлос выполняет роль не только вингера. Иногда люди думают, если футболист играет на определенной позиции, то он должен выполнять определенные функции, но игроки, прежде всего, должны выполнять задачи тренера.

Еще не говорил с Пятовым о пенальти, но я уже имел возможность посмотреть повтор. Скажу, что довольно трудно что-то оценить, ведь в штрафной часто случаются эпизоды, когда кто-то кого-то толкает. Возможно, это была неосторожность нашего голкипера.

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Все пути еще открыты. Сегодня мы очень хотели победить, но не получилось. Очень важно в таких случаях не дать победить своему сопернику. Мы были в сложной ситуации, но сравняли счет и одержали ничью. Будем работать, чтобы пройти дальше. Цель Шахтера – пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На самом деле многие говорят, что чемпионату Украины не хватает уровня. Давайте будем честными, если взглянуть на Европу, то есть Испания, Англия, Италия, Германия и Франция. Остальные чемпионаты похожи, там тоже есть несколько команд, которые борются за чемпионство. Поэтому я не думаю, что уровень чемпионата влияет на пропущенные голы в Лиге чемпионов", – сказал Каштру.

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