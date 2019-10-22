Малиновский забил Манчестер Сити премьерный гол в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты впервые забил за свой клуб.

В матче 3-го тура Лиги чемпионов между командами Манчестер Сити – Аталанта счет был открыт на 28-й минуте. Руслан Малиновский подхватив мяч в центре поля протянул его в штрафную соперника и отпасовал на Йосип Иличич.

Манчестер Сити – Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов с участием Малиновского

Словенец, пытаясь пройти к центру ворот, был сбит экс-игроком донецкого Шахтера Фернандиньо и арбитр уверенно указал на одиннадцатиметровую отметку. К мячу подошел наш Руслан Малиновский и уверенно переиграл голкипера манкунианцев Эдерсона.

К слову, этот гол стал первым для украинца за Аталанту в официальных матчах. Эта игра стала для Руслана 10-й за итальянский клуб.

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