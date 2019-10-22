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Малиновский забил Манчестер Сити премьерный гол в Лиге чемпионов

22 октября 22:53 263 Читати українською
Малиновский забил Манчестер Сити премьерный гол в Лиге чемпионов
Малиновский забивает Эдерсону / официальный сайт УЕФА

Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты впервые забил за свой клуб.

34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден
 
Руслан Малиновский 28’
28’ Руслан Малиновский
34’ Серхио Агуэро
39’ Серхио Агуэро
58’ Рахим Стерлинг
64’ Рахим Стерлинг
69’ Рахим Стерлинг
83’ Фил Фоден

В матче 3-го тура Лиги чемпионов между командами Манчестер Сити – Аталанта счет был открыт на 28-й минуте. Руслан Малиновский подхватив мяч в центре поля протянул его в штрафную соперника и отпасовал на Йосип Иличич.

Манчестер Сити – Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов с участием Малиновского

Словенец, пытаясь пройти к центру ворот, был сбит экс-игроком донецкого Шахтера Фернандиньо и арбитр уверенно указал на одиннадцатиметровую отметку. К мячу подошел наш Руслан Малиновский и уверенно переиграл голкипера манкунианцев Эдерсона.

К слову, этот гол стал первым для украинца за Аталанту в официальных матчах. Эта игра стала для Руслана 10-й за итальянский клуб.

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