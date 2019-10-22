Шахтер U-19 удержал ничью с загребским Динамо в Юношеской лиге УЕФА – команда Йовичевича лидирует в группе

Шахтер U-19 сыграл вничью с Динамо Загреб в 3-м туре Юношеской Лиги УЕФА 2019/20. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Шахтер U-19 – Динамо U-19 стартовал в 13:00 на тренировочном поле Металлист в Харькове. Игру также транслировал телеканал "Футбол 2". После двух туров подопечные Андреса Карраско замыкали турнирную таблицу группы С, набрав 1 очко. В свою очередь хорваты имели в активе 4 пункта и возглавляли квартет.

Заметим, что наставником Динамо Загреб U-19 является известный в Украине Игор Йовичевич – бывший игрок и тренер львовских Карпат.

Первые минуты игры прошли довольно сумбурно, после чего гости захватили инициативу и начали создавать моменты. На 8-й минуте по воротам "горняков" пробил Кризманич, но немного неточно. Шибош замыкал прострел с левого фланга – Трубин вытащил мяч из ближнего угла и спас свою команду. Шахтер ответил на 14-й минуте опасным прострелом на Абдулаева, но защитники выбили мяч на угловой. Серия подач с угла поля никаких дивидендов юным "горнякам" не принесла.

Динамо Загреб продолжало атаковать – Трубин перевел мяч на угловой после удара Марина со штрафного. Подача углового завершилась неточным ударом того же Марина с лёта. В следующем эпизоде ​​тот же Марин обокрал Муравского возле ворот Шахтера – к счастью, грузинский арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны хорватского вингера.

Лишь на 37-й минуте "горняки" организовали первую опасную атаку. Эгбуджо опасно прострелил в штрафную хорватов, но Сикан не сумел добраться до мяча. Лучшая атака дончан за всю первую половину игры, которая завершилась без забитых голов. Подопечные Йовичевича превосходили своих украинских оппонентов, но не смогли реализовать хотя бы один момент. Отметим, что игроки Шахтера регулярно не успевали за быстрыми перемещениями хорватов – чаще всего это завершалось фолами со стороны украинцев.

Второй тайм стартовал так же, как и первый – с атак гостей. Антонио Марин в который раз пробил по воротам с линии штрафной, но снова не попал. А вот на 49-й минуте Шахтер заработал пенальти – Даниил Сикан откликнулся на пас Бондаренко из глубины и опередил голкипера. Йосипович задел чемпиона мира U-20 и арбитр назначил пенальти. Артем Бондаренко пробил неудачно, но мяч от рук голкипера все же влетел в ворота. 1:0 – Шахтер повел.

Впрочем, "горняки" радовались недолго. На 55-й минуте Янкович сравнял счет, замкнув прострел с правого фланга. Неудачно сыграл Анатолий Трубин, который пропустил мяч, хотя тот летел прямо в него. Сразу же хорваты могли выходить вперед, однако Янкович из убойной позиции пробил выше ворот.

Обострил ситуацию Абдулаев, который включил "режим Месси", прошел нескольких соперников, но не смог акцентировано пробить. На 65-й минуте "горняки" остались в меньшинстве – Эгбуджо, срывая контратаку, сбил Марина. Вторая желтая хавбека за две минуты и удаление. Штрафной удар Марин исполнил неточно.

На 71-й минуте хорваты чудом не вышли вперед. Контратака 2 в 2 завершилась откровенно бездарным ударом Шипоша, который не реализовал убийственную возможность. Шахтер мог ответить своим шансом, но Сикан откровенно неудачно остановил мяч, хотя мог выйти даже один на один с вратарем Динамо. В следующем эпизоде снова Даниил неудачно обработал мяч и упустил момент для удара. На последних минут Динамо могло вырывать победу, но Шибош не реализовал свой шанс.

В итоге 1:1 – Шахтер U-19 сумел в меньшинстве отстоять ничью и набрать второе очко в Юношеской лиге УЕФА 2019/20. У Динамо Загреб 5 пунктов - команда Йовичевича лидирует в квартете, не потерпев ни одного поражения. У Манчестер Сити 4 очка и игра в запасе против Аталанты, которая набрала 1 балл.

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