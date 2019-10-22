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Цыганык сообщил, что Динамо получит немалую сумму от будущего трансфера Яремчука

17:52 247 Читати українською
Цыганык сообщил, что Динамо получит немалую сумму от будущего трансфера Яремчука
Роман Яремчук / фото: УАФ

Ведущий "Профутбол" Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE" рассказал, что киевское Динамо заинтересовано в том, чтобы Гент продал Романа Яремчука как можно дороже.

"Динамо заинтересовано в том, чтобы Яремчуком интересовалось как можно больше клубов, и его трансферная цена была как можно выше. Потому что при продаже Романа в Гент сумма трансфера составила 2 млн евро плюс 30% от последующей продажи.

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То есть Динамо может заработать достаточно хорошую сумму на Яремчуке. Если Гент ставит ценник в 10 млн евро на этого футболиста, то Динамо может получить 3 млн, а возможно, даже и больше. Поэтому киевляне немного переживают, чтобы этот футболист заиграл и засветился", – сказал Цыганык.

Напомним, Яремчук перебрался в Гент в августе 2017-го года, с тех пор сыграв за бельгийский клуб 94 матча во всех турнирах, забив 31 гол и отдав 9 ассистов.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Цыганык Украинцы за рубежом Гент Гент Роман Яремчук Роман Яремчук
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