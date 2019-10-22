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Пятов – об эпизоде с пенальти: На повторах видно, что я завалил игрока Динамо Загреб

22 октября 23:35 214 Читати українською
Пятов – об эпизоде с пенальти: На повторах видно, что я завалил игрока Динамо Загреб
Андрей Пятов / фото: ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов признал свою вину в назначении пенальти в матче Лиги чемпионов против загребского Динамо.

16’ Евгений Коноплянка
75’ Додо
 
Дани Ольмо 25’
Мислав Оршич 60’
16’ Евгений Коноплянка
25’ Дани Ольмо
60’ Мислав Оршич
75’ Додо

"На повторах видно, что я его завалил. Но повторы не показывают всю ситуацию. Ведь игрок приходит намеренно, я судье говорил, он не играет в мяч, даже не смотрит на него. Играет во вратаря. Судья так решил. Он и перед этим стоял, просто в корпус мне играл. Но пенальти.

Шахтер – Динамо Загреб – 2:2 – видео голов и обзор матча

Мы играли на победу. Домашний матч, нужно было выигрывать. Сравняли, могли забить, но могли и пропустить. У них тактика – они играют в три защитника. Если мы теряем мяч – получаем контратаку. Чем меньше теряем – тем меньше проблем.

Матч в Загребе – это не финал. Еще много матчей, ничего еще не решено. Нам нужно набирать максимум очков", – цитирует Пятова Tribuna.com.

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Теги
Шахтер Шахтер Лига чемпионов Шахтер - Динамо Загреб Андрей Пятов Андрей Пятов
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