Пятов – об эпизоде с пенальти: На повторах видно, что я завалил игрока Динамо Загреб

Голкипер Шахтера Андрей Пятов признал свою вину в назначении пенальти в матче Лиги чемпионов против загребского Динамо.

"На повторах видно, что я его завалил. Но повторы не показывают всю ситуацию. Ведь игрок приходит намеренно, я судье говорил, он не играет в мяч, даже не смотрит на него. Играет во вратаря. Судья так решил. Он и перед этим стоял, просто в корпус мне играл. Но пенальти.

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Мы играли на победу. Домашний матч, нужно было выигрывать. Сравняли, могли забить, но могли и пропустить. У них тактика – они играют в три защитника. Если мы теряем мяч – получаем контратаку. Чем меньше теряем – тем меньше проблем.

Матч в Загребе – это не финал. Еще много матчей, ничего еще не решено. Нам нужно набирать максимум очков", – цитирует Пятова Tribuna.com.

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