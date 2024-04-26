Наставник манкунианцев запретил трем изданиям задавать вопросы на пресс-конференции, раскритиковав "неуважительный" характер их репортажей после победы его команды в серии пенальти над Ковентри (3:3, по пенальти – 4:2) в полуфинале Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед выжидал, чтобы пригласить Хави – Барселона все испортила

Как информирует Daily Mail, накануне субботнего матча 35-го тура АПЛ против Бернли Эрик Тен Хаг не стал отвечать на вопросы журналистов от The Sun, Manchester Evening News и The Mirror. Стоит заметить, что в декабре Манчестер Юнайтед уже конфликтовал с представителями СМИ за инсайды о команде и нидерландца.

Манкунианцы сейчас находятся на шестом месте с 53 очками. От зоны еврокубков Манчестер Юнайтед отстает на семь очков.

Кислородная маска вместо медали: как игрок Арсенала сломал руку во время празднования победы в Кубке