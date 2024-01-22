Наши за границей

Артем Довбик оформил хет-трик за 6 минут, а Виктор Цыганков голом присоединился к разгрому Севильи. Жирона вернулась на вершину Примеры.

Каталонцы могли увеличить отрыв, но Реал на последних минутах вырвал скандальную победу над Альмерией. Андрей Лунин сел в запас, а его конкурент пропустил три гола.

Руслан Малиновский стал худшим в матче Дженоа против дна Серии А. Ливерпуль разгромил Борнмут и закрепился на вершине АПЛ, а Илья Забарный не справился с Дарвином.

Украина

Динамо отправилось на заграничные сборы – Шовковский взял с собой 28 футболистов. Лужный, по слухам, войдет в команду Шевченко в УАФ.

Довбик и Цыганков советуют Жироне подписать хавбека Динамо – испанский СМИ пишеь о смешной клаусуле.

Мир

Бавария на своем поле сенсационно уступила Вердеру, отпустив Байер в опасный отрыв. Барселона победила Бетис в тяжелом матче с историческим дублем Иско. Милан объявил социальный бойкот из-за расистского скандала, жертвой которого стал лидер команды.

Марокко не сумело удержать победу над ДР Конго на КАН. Саудовская Аравия обыграла "мясников" Кыргызстана и вышла из группы на Кубке Азии. ПСЖ готовится к потере Мбаппе – парижане уже выбрали звездную замену французу.