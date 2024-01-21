Андрей Шевченко продолжает подбирать себе команду в Украинской ассоциации футбола, выборы президента которой пройдут 25 января.

Как известно, уже на следующей неделе (25 января) в Киеве состоится заседание Конгресса УАФ, на котором изберут нового президента Ассоциации. Единственным кандидатом на вакантную должность является Андрей Шевченко.

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Перед голосованием обладатель "Золотого мяча" отправился в предвыборное турне, где представил свою программу действий (посетил Львов, Киев и Харьков, а визит в Одессу был отменен). Кроме того, Андрей Николаевич активно формирует свою команду, перебирая кандидатов в свои заместители.

По информации Telegram-канала Динамо Киев Inside, одним из вице-президентов Шевченко станет его бывший партнер по Динамо и сборной Украины Олег Лужный.

Ранее 55-летний бывший капитан Динамо тренировал латвийскую Венту, входил в тренерский штаб Динамо, исполнял обязанности наставника "бело-синих", а также возглавлял Таврию. Последним местом работы Лужного была должность ассистента Александра Хацкевича в Динамо, которую он покинул в 2019 году.

Напомним, Андрей Павелко, возглавлявший УАФ с 2015 года, отстранен от должности судом и находится в СИЗО (за хищение средств во время строительства футбольных полей).

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