Барселона не имела права на осечку в выездном матче с Бетисом. Отставание от лидеров Примеры достигло 8-10 очков, а отрыв от пятого места оставался хрупким – всего три зачетных балла. Последний раз каталонцы оступались с "вердибланкос" только в конце 2021 года, а нынешние андалусийцы значительно слабее.

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Именно поэтому все ожидали победы Барсы. Впрочем, первый момент во встрече создали именно хозяева – это Иско эффектным черпачком вывел Луиса Энрике на свидание с Пеньей. Нападающий перебросил голкипера, но мяч опустился на внешнюю сторону сетки.

Довольно быстро "блаугранас" перехватили инициативу. Открыть счет гости могли на 14-й минуте в результате заброса Де Йонга в центр штрафной. Педри принял его и пробил с разворота в левую девятку, а мяч начал опускаться по дуге. И снова он упал за перекладиной!

Тем не менее, долго сохранять ворота сухими Бетису не суждено было. Уже на 21-й минуте Гюндоган выполнил разрезной пас, причем разрезать оборону удалось благодаря удачному рикошету от защитника. Педри залетел на правый край штрафной и оттуда прострелил в спины защитника, а Ферран спокойно вколотил мяч в сетку. 0:1!

Еще через несколько минут Левандовски мог удвоить преимущество Барселоны, получив от Гюндо проникающую передачу и пробив с острого угла, однако Руй Силва спас. А лайнсмен еще и офсайд заметил. На 38-й же минуте Ямал качнул Сократиса в штрафной и закрутил мяч в дальнюю штангу, а Ферран с пяти метров провалил добивание.

Уже перед перерывом Бетис пропустил второй гол, вколотив сферу в пустые после заблокированного удара Феррана, однако и здесь лайнсмен заметил офсайд. В итоге, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе "блаугранас" – однако всего через две минуты после возобновления игры Барса таки дожала соперника.

Гол создал Ямал, который обошел Абнера и с острого угла пробил в штангу. Мяч удачно отскочил на Феррана, которому осталось забить в пустые ворота. 0:2. Казалось, что это конец. Бетис вообще ничем не отвечал...

И тут началось самое интересное. Подопечные Мануэля Пеллегрини проснулись, а особенно расцвел экс-мадридиста Иско. Так, на 54-й минуте его подачу не смог забрать Пенья (мешал Иглесиас), после чего случился удар в пустые – Кунде вынес мяч с линии ворот! На 55-й же Иско принял заброс от Абнера и оказался перед Пеньей, не сумев его переиграть. Дальнейшее добивание от Энрике голкипер тоже взял.

Это была только прелюдия. На 56-й минуте началось порно: сначала Иско остался в одиночестве в штрафной, принял отскок после неудачного выхода Пеньи и эффектно пробил с отскока – с рикошетом от газона. Точно под перекладину. 1:2!

А на 59-й Иско с Иглесиасом ворвались на линию вратарской под подачу с правого фланга. Борха подправил на Аларкона, а тот пробросил мимо Пенью. 2:2 Иско забил Барселоне впервые в карьере, а также оформил первый за 7 лет дубль в Ла Лиге.

Вот только на этом геройства Бетиса завершились. Некоторое время игра была равной, но в заключительной части встречи каталонцы прижали хозяев. Этому способствовало появление Фермина и Жоау Феликса. В конце концов, на 83-й минуте давление вылилось в заслуженный гол – в контратаке Феликс обыгрался с Гюндоганом и Торресом, после чего пробил с линии штрафной. 2:3!

В компенсированное же время Ямал вывел Феррана один на один, чем добил Бетис. 2:4 Барселона празднует победу и остается в чемпионской гонке.

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