Каталонский клуб хочет пополнить свои ряды четвертым украинцем – к Артему Довбику, Виктору Цыганкову и Дмитрию Мельниченко может присоединиться Владимир Бражко.

Жирона начала работу над переходом полузащитника Динамо Владимира Бражко, сообщает Gol Digital.

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Оформить трансфер еще одного украинца руководству каталонского клуба посоветовали Артем Довбик и Виктор Цыганков. Отмечается, что главный тренер каталонцев Мичел Санчес тоже якобы не против подписания 21-летнего футболиста.

По информации источника, для зарубежных клубов в контракте Владимира Бражко действует клаусула в размере 2,9 млн евро, что вполне вписывается в бюджет Жироны. Однако именно эта информация вряд ли соответствует действительности – ранее Игорь Суркис отказался продавать игрока в Торино за 4 миллиона евро.

Напомним, Бражко в текущем сезоне стал одним из лидеров Динамо. Полузащитник отыграл за киевлян 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Хорошо проявил себя игрок и в молодежной сборной Украины, став ее капитаном и помог "сине-желтым" впервые в истории выйти на Олимпиаду. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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