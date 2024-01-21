Борнмут дома уступил Ливерпулю (0:4) в рамках 21 тура АПЛ. Отчет о матче и игре Ильи Забарного читайте на "Футбол 24".

Борнмут прекрасной серией завершил прошлый год и выбрался из опасной зоны. Были победы над Ньюкаслом и МЮ, поэтому Ливерпуль сегодня не мог заранее записывать себе три очка. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

У Юргена Клоппа серьезные кадровые потери: Салах уехал на КАН, а Александер-Арнольд и Робертсон травмированы. На флангах обороны вышли Брэдли и Гомес. Борнмут тоже вынужден обходиться без африканцев, травмированного Керкеза и дисквалифицированного Сенесси.

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Борнмут старался играть смело и строить атаки под прессингом Ливерпуля. Выходило неплохо. В первые 20 минут гости не нанесли ни одного удара, после чего появились плохие попытки Нуньеса. "Вишням" пришлось сесть глубже в оборону, однако они ничего не позволяли создать у собственных ворот.

Правда, сами хозяева тоже не имели моментов. Лучшую атаку переводом на левый фланг начал Забарный, но Алиссон добрался до мяча еще перед ударом. Борнмут дал хороший бой в первом тайме, а во втором все изменилось.

Ливерпуль забил быстрый гол после перерыва – Жота удобно отдал Нуньесу, а уругваец покатил мяч в угол. Почувствовав уверенность, мерсисайдцы подняли темп и начали создавать моменты. Остро дважды завершал Брэдли. Гости претендовали на пенальти, когда Жота упал после столкновения с Забарным на линии штрафной.

В середине второго тайма Ливерпуль удвоил преимущество. Забарный навязал борьбу Нуньесу и вместе с оппонентом упал на газон. Гакпо подхватил мяч и нашел пасом Жоту, а тот отличился. В конце встречи Жота и Нуньес оформили дубли и установили итоговый счет.

Ливерпуль набрал 48 очков и закрепился на вершине турнирной таблицы АПЛ – 5 баллов отрыва от Арсенала и Манчестер Сити, у которого игра в запасе.

Забарный традиционно вышел в старте "вишен", но получил нового партнера – Мефама. Украинец выдал низкую для центрального защитника точность передач (71%), однако это объясняется задачей тренера начинать атаки дальними передачами (10 лонгболов).

Илья несколько раз прекрасно прочитал игру и оборвал атаки Ливерпуля, а в эпизодах с пропущенными голами вряд ли мог сориентироваться лучше (хотя держал Нуньеса). Забарный доигрывал на правом фланге обороны, потому что Аронс из-за травмы ушел с поля, оставив Борнмут в меньшинстве. Оценки статистических порталов не могли быть высокими: SofaScore – 6.2, WhoScored – 5.6, FotMob – 5.5.