Голкипер Милана Майк Меньян получил поддержку своего клуба после скандального матча с Удинезе в рамках 21 тура Серии А.

Состоявшийся 20 января поединок пришлось прерывать в середине первого тайма, поскольку Меньян покину поле, не стерпев проявлений расизма со стороны фриульских болельщиков. После паузы игра продолжилась, а Милан одержал победу.

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Во флеш-интервью французский голкипер причиной своего поступка назвал расистское поведение фанатов, призвав ответственные органы наказать виновников ситуации, которой нет места в футболе.

"Россонери" поддержали своего лидера. Чтобы привлечь внимание к проблемам расизма, Милан на сутки решил устроить бойкот в социальных сетях. "После недопустимых событий во время матча против Удинезе клуб решил не публиковать никакого контента в социальных сетях сегодня, 21 января 2024 года, ради поддержки Майка Меньяна и борьбы с расизмом", – говорится в сообщении пресс-службы.

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