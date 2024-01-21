Первый этап подготовки к новой части сезона команда Александра Шовковского провела в столице Украины, больше недели занимаясь на клубной базе. Далее у Динамо запланирован сбор за границей, на который тренерский штаб взял 28 футболистов, сообщает пресс-служба клуба.

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Состав Динамо на сборы в Турции:

Вратари: Бущан, Игнатенко, Моргун, Нещерет;

Защитники: Биловар, Вивчаренко, Дубинчак, Дячук, Малыш, Михавко, Попов, Сирота, Тимчик;

Полузащитники: Андриевский, Бенито, Бражко, Буяльский, Волошин, Диалло, Кабаев, Караваев, Рамадани, Царенко, Шапаренко, Шепелев, Ярмоленко;

Нападающие: Ванат, Пономаренко, Супряга.

В Турции киевляне проведут немало товарищеских матчей. В частности, известны уже десять соперников: Балкани (26 января), Легия (29 января), Пахтакор (30 января), Левски (2 февраля), Лиепая (8 февраля), Шкендия (9 февраля), РФШ (12 февраля), Динамо Тбилиси (13 февраля), Петроклуб (16 февраля) и Шериф (17 февраля).

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