Нападающий Жироны Артем Довбик мощно вернулся на голевой путь после 3 матчей "засухи".

Украинский бомбардир устроил концерт в первом тайме матча 21 тура Ла Лиги против Севильи. Довбик оформил хет-трик за 6 минут – с 13-й по 19-ю.

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Первый гол – Артем уничтожил Баде на втором этаже и замкнул подачу Савио.

Второй – Довбик ударом в касание завершает трехходовку с участием Савио и Порту.

Третий – украинец расшатывает самого Сериха Рамоса и сильно бьет низом в ближний угол. Нападающий Жироны с 14 голами догнал Джуда Беллингема на вершине бомбардирской гонки Ла Лиги. Это пятый хет-трик Довбика в карьере после четырех за СК Днепр-1.