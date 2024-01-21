Анчелотти сдержал обещание относительно Лунина

Карло Анчелотти еще до поражения в кубковом дерби с Атлетико объявил, что в старте на матч Ла Лиги выйдет Кепа. Так и произошло. В домашке с Альмерией основным голкипером стал баск.

Матч был чрезвычайно важным для конкурента Андрея, ведь он провалил суперкубковое дерби с Атлетико – да и вообще пресса и болельщики оказывают колоссальное давление, требуя от Анчи довериться Лунину. Даже команда поддерживает украинца, у которого лучше статистика и авторитет из-за лояльности клуба.

Ancelotti: "Kepa and Lunin's mistakes do not change my confidence in both of them. There is no debate." pic.twitter.com/gI2BqCZrYg — Madrid Universal (@MadridUniversal) January 20, 2024

Позор атаки Реала

Альмерия – худшая команда Ла Лиги. В текущем розыгрыше чемпионата андалусийцы не выиграли ни разу, хотя недавно они едва не прибили Жирону. Да и вообще коллектив не такой ужасный, как кажется, однако в Мадриде это никого не интересовало. Все ожидали разгрома.

Вместо этого "Сантьяго Бернабеу" наблюдал за худшим часом "сливочных" в сезоне. Первый удар подопечные Карло Анчелотти нанесли аж на 14-й минуте. Первый момент произошел на 34-й, когда Чуми едва не срезал в собственные ворота прострел Карвахаля (причем на замыкание никто из мадридцев не пошел). В общем, до перерыва Реал провел пять ударов, а их суммарная острота составила жалкие 0,13 ожидаемых голов.

Первое попадание в створ ворот Альмерии было зафиксировано аж на 57-й минуте. И это был удар с пенальти, который реализовал Беллингем. А пенальти был назначен из-за попадания в руку Кайки при угловом – то есть, хозяевам помог счастливый случай.

Оборона Реала снова подставляет собственных голкиперов. Кепа пропустил трижды

Но еще хуже проявили себя защитники. Уже на 38-й секунде "королевский клуб" вынужден был отыгрываться. Гол привела почти вся оборона: Начо на своей половине отдал слабый пас, Менди не успел к нему, а гости перехватили мяч – в дальнейшей контратаке Чуамени вяло сыграл против Робертоне, не накрыв его.

Луис наказал пасом разрезным пасом мимо Рюдигера, ошибка которого стала ключевой – он не смотрел на забегание Рамазани, сосредоточившись исключительно на футболисте с мячом. Хотя мог успеть сориентироваться. Рамазани принял пас и реализовал выход один на один. Реал пропустил самый быстрый гол за последние 9 лет.

А на 43-й минуте Альмерия наказала гранда шедевром Эдгара Гонсалеса. Тот поймал мяч перед штрафной и с лету зарядил в ближнюю девятку. Фантастика. И снова следует задавать вопросы к обороне "сливочных" – и к опорникам, и к неуклюжей скидке Начо.

Реал отправился отдыхать при счете 0:2 в пользу соперника. "Сантьяго Бернабеу" в чемпионате Испании не видел такого по крайней мере с сезона 2003/2004.

В середине второго тайма, уже после пропущенного с пенальти гола, Альмерия забила в третий раз. Андалусийцы раскатали контратаку, завершив ее прострелом с левого фланга на дальнюю штангу – там Аррибас спокойно прошил Кепу, но взятие ворот не засчитали из-за фола в атаке.

Во всех этих эпизодах Кепе вряд ли можно предъявлять серьезные претензии. Если забыть об этих трех голах, то баск даже отыграл хорошо – как на выходах, так и ногами. Тем не менее, работа при ситуациях 1-в-1 и перехвате прострела выглядела такой, в которой можно было бы сыграть лучше. Так, будто другой голкипер мог бы и спасти.

Между прочим, такие эпизоды являются сильной стороной Лунина. Вспомним кубковую встречу с Атлетико – в похожих моментах Андрей выручал мадридцев. Словом, у Карло Анчелотти остается все меньше аргументов для игнорирования украинца.

Реал переломил ход встречи и вырвал эпическую победу

Тем не менее, на 67-й минуте Реал отыгрался. Опять помог угловой – подачу с него замкнул Винисиус. Бразилец пробил предплечьем, что заставило просматривать повтор. В конце концов, гол засчитали, что разгневало тренера Альмерии. Позже Гаиску Гаритано удалят. 2:2.

До второй половины 70-х минут Альмерия держалась достойно, но потом класс Реала начал проявляться. На 77-й минуте "королевский клуб" забил второй гол – это Беллингем принял передачу с левого фланга от Франа Гарсии, пробив с дуги. Мяч влетел в девятку, но гол не засчитали из-за офсайда.

На 81-й забивать должен был Винисиус, который принял заброску от Крооса и вышел на рандеву с Машимиану. Голкипер спас Альмерию. Еще через две минуты Джуд пробивал с правого края штрафной в падении через себя – Машимиану уже не мог помочь, но сфера пролетела рядом со штангой.

На 86-й отличиться мог Себальйос, который прибежал на левый край штрафной и принял заброс от Беллингема, но дальнейший удар в ближний угол снова не попал в створ. Арбитр, тем временем, компенсировал аж 10 минут – и на 9-й Реал дожал Альмерию.

Беллингем перевел мяч на Карвахаля, а тот запустил мяч свежему Диасу. Браим выполнил подачу на дальнюю половину штрафной, а оттуда Беллингем выполнил скидку на правую стойку. Там и оказался Карвахаль, вколотив мяч в сетку. 3:2! Реал торжествует.

Но все будут обсуждать арбитра

Что не совсем справедливо. Впервые вопросы к работе возникли во время углового, с которого Реал заработал пенальти. Конечно же, испанские СМИ и болельщики видели здесь сговор в пользу гранда, но решение по пенальти было правильным.

Отмена третьего гола Альмерии выбесила коуча андалусийцев, ведь отмашка Лопи в начале голевой атаки выглядела ну так себе. Он скорее задел ладонью голову Джуда, после чего тот эффектно упал. Но повод назначить фол был – и в случае игнорирования этой отмашки судья получил бы еще больше проблем.

Гол Винисиуса тоже выглядел законно, если вспоминать о рекомендациях по игре рукой. Зона до низа подмышки не считается рукой – а Винисиус играл именно ею. Такие голы уже засчитывались в Ла Лиге, и всегда это приводило к скандалам.

Но шакалиный экспресс в Ла Лиге уже не остановить. СМИ и соцсети пылают. И это прекрасно.