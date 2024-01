Анчелотти сдержал обещание относительно Лунина

Карло Анчелотти еще до поражения в кубковом дерби с Атлетико объявил, что в старте на матч Ла Лиги выйдет Кепа. Так и произошло. В домашке с Альмерией основным голкипером стал баск.

Матч был чрезвычайно важным для конкурента Андрея, ведь он провалил суперкубковое дерби с Атлетико – да и вообще пресса и болельщики оказывают колоссальное давление, требуя от Анчи довериться Лунину. Даже команда поддерживает украинца, у которого лучше статистика и авторитет из-за лояльности клуба.

Ancelotti: "Kepa and Lunin's mistakes do not change my confidence in both of them. There is no debate." pic.twitter.com/gI2BqCZrYg