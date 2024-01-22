"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает об очередной победе украинцев, благодаря которой Лига чемпионов для Жироны становится все ближе.

Мичел бросил в бой обоих украинцев. Севилья забила первой – лучше бы нервионцы этого не делали

Довбик отдыхал в кубковой встрече против Атлетико. Некоторые могли подумать, что это реакция на довольно неубедительную встречу с Альмерией, но это неправда. Просто Артему необходимо было перевести дух перед реально важным матчем с Севильей. Ему на помощь бросили и Цыганкова.

Впрочем, старт встречи оказался тяжелым для Жироны. Уже на 10-й минуте хозяева пропустили гол. Педроса выполнил прострельную передачу с левого фланга, защитники не уследили за Исаком, а тот расстрелял ворота. 0:1!

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Этот гол запустит процесс, который завершится катастрофой. Севилья пропустит пять голов – о четырех читайте ниже, а пятый уже в компенсированное время провел Стуани. Андалусийцы что-то создавали в ответ после перерыва, но после такого выноса это никому не интересно. "Рохибланкос" в одном очке от зоны вылета – вот что действительно важно.

Довбик творит магию

Артем начал наказывать сразу после пропущенного гола. Уже на 13-й минуте Артем перепрыгнул Баде и сравнял счет, замкнув навес Савио на дальнюю штангу.

Еще через две минуты эта парочка вывела Жирону вперед. Савио эффектно прошел двух соперников на левом фланге и пробросил мяч мимо Рамоса в штрафную, организовав Порту и Довбику 2-в-1 против Баде. Кристиан покатил Артему, а тот в касание переиграл голкипера. 2:1!

На 19-й же минуте Довбик сделал все сам. Нападающий принял заброс по правому флангу, легко раскачал Рамоса и пробил из-за пределов штрафной. Точно под ближнюю стойку. 3:1!

Артем стал первым украинским футболистом с 2009 года, которому удалось оформить хет-трик в топ-5 лиг Европы. последний раз это удавалось Андрею Воронину в матче против Герты. Кроме того, Довбик превзошел Ярмоленко по количеству голов в топ-чемпионатах.

Этим хет-триком Довбик вырвался в лидеры бомбардирской гонки испанской Примеры. Довбик с 14 голами опережает Беллингема (14, но меньше ассистов), Майораля (13), Морату (12) и Гризманна (11). Кроме того, с 5 голевыми передачами Довбик входит в топ ассистентов – у лидера (Савио) всего на два результативных паса больше.

Довбик оформил хет-трик за 6 минут и 32 секунды. Это мог бы быть рекорд сезона, если бы не хет-трик Луиса Суареса в матче Альмерия – Гранада (5 минут 25 секунд). Зато Артем вошел в историю – он забил три гола за 18 минут и 53 секунды от начала встречи. В Ла Лиге такого не случалось с апреля 1960 года.

Серхио Рамос не стерпел позора, отомстив Довбику в конце первого тайма. Легендарный центрбек не стал убирать шипы, подло проехавшись шипами по колену украинца. Наш земляк ковылял до самого перерыва, а потом побежал перебинтовывать ногу.

А Довбик мог забивать больше. Так, на 37-й минуте фантастический Савио на пару с Гутьерресом уничтожили оборону Севильи на фланге, после чего бразилец покатил на 11 метров. Артем мог пробивать, но вместо этого решил дать скидку Порту. Кристиан выстрелил в перекладину!

Во втором тайме Довбик оказался не таким острым. За дело взялся другой украинец, а нашего бомбардира заменили на 73-й минуте. Итоговая статистика оказалась очень крутой – кроме хет-трика, Артем провел 26 касаний мяча, отдал 17 пасов (13 точных, 1 под удар), и выиграл 3 верховых дуэли из 4-х. Из минусов только три проигранных единоборства не земли из трех попыток, но то такое.

Цыганков продолжил украинский фестиваль

Виктор провел блестящий матч против Райо Вальекано в Кубке, став архитектором выноса мадридцев. Неудивительно, что он снова попал в старт, однако в первые 30 минут Цыганков оставался незаметным впереди. Правда, он традиционно выполнял немалое количество черновой позиционной работы.

Значительно активнее на чужой половине Цыганков стал в последней 20-ти минутке перед перерывом. Так, на 31-й минуте он прибежал на дальнюю штангу и замыкал передачу от Гутьерреса, пробивая из удобной позиции в касание. Получилось слишком высоко. На 35-й он помог Коуту пройти по правому флангу и попытаться прострелить, а на 36-й наш земляк пытался замкнуть навес Савио – впрочем, он оказался слишком высоким.

Перед перерывом Цыганков открывался под хорошую проникающую передачу Коуту, однако получилось засильно для Виктора. В итоге, отдыхать он ушел без результативных действий – но после перерыва экс-динамовец исправился. Уже на 54-й минуте он мог записать в свой актив ассист, выполнив точный навес с углового на линию вратарской. Эррера попал в штангу.

На 56-й же Цыганков взял да и забил гол. Украинцам снова помог Савио, который прорвался по левому флангу и вырезал прекрасную передачу в центр штрафной. Маркао до мяча не дотянулся, а Виктор прибежал на замыкание и легко переиграл Дмитровича – 4:1!

Разгневанные андалусийцы снова прибегли к грязным приемам. На 61-й минуте Соу пошел в подкат прямой ногой, сбив Цыганкова и получив только желтую карточку. Мичел от греха подальше решил заменить свою звездочку. Уже на 63-й минуте Витя пошел отдыхать.

Кстати, Цыганков забил 50-й гол Жироны в сезоне. За весь предыдущий сезон каталонцы забили 58. Наиболее важно, этот гол помог набрать 52 очка и вернуться на первую позицию в Ла Лиге. Ура!