В воскресенье 18-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 18-й тур

Бавария – Вердер – 0:1

Гол: Вайзер, 59

Боруссия М – Аугсбург – начало матча в 18:30

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Бавария перед матчем с Вердером отставала от Байера на 7 очков, но имела 2 игры в запасе. Мюнхенцы планировали одержать плановую победу при поддержке своих болельщиков, но столкнулись с мощным сопротивлением соперника. Бременцы могли забивать уже в начале матча – Нойер среагировал на удар низом от Стаге.

В середине тайма Вайзер с дальней дистанции целил в девятку, но снова кипер "Ротен" был на высоте (в прямом и переносном смысле). Через мгновение Ньинмах все-таки вывел гостей вперед – VAR усмотрел нарушение правил при взятии ворот и спас честь Баварии. Хозяева выглядели довольно беззубо – можно вспомнить разве удар Упамеакано низом, с которым без проблем справился Цеттерер.

После перерыва Вердер забил во второй раз – на этот раз без нарушения. Вайзер не позволил мячу выйти за линию после навеса с центра поля, промчался по правому флангу в штрафную, накрутил защитника, сместился ближе к центру и пушечным ударом пробил под перекладину без шансов для Нойера.

Тухель ответил тремя заменами, максимально насытив нападение и оголив тыл. Должно было быть интересно, но все завершилось минимальным поражением. Как следствие, Бавария с 41 очком осталась второй, а Вердер поднялся на 12 место, набрав 20 пунктов.

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