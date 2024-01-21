Бавария на своем поле сенсационно уступила Вердеру, отпустив Байер в опасный отрыв
В воскресенье 18-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 18-й тур
Бавария – Вердер – 0:1
Гол: Вайзер, 59
Боруссия М – Аугсбург – начало матча в 18:30
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Бавария перед матчем с Вердером отставала от Байера на 7 очков, но имела 2 игры в запасе. Мюнхенцы планировали одержать плановую победу при поддержке своих болельщиков, но столкнулись с мощным сопротивлением соперника. Бременцы могли забивать уже в начале матча – Нойер среагировал на удар низом от Стаге.
В середине тайма Вайзер с дальней дистанции целил в девятку, но снова кипер "Ротен" был на высоте (в прямом и переносном смысле). Через мгновение Ньинмах все-таки вывел гостей вперед – VAR усмотрел нарушение правил при взятии ворот и спас честь Баварии. Хозяева выглядели довольно беззубо – можно вспомнить разве удар Упамеакано низом, с которым без проблем справился Цеттерер.
После перерыва Вердер забил во второй раз – на этот раз без нарушения. Вайзер не позволил мячу выйти за линию после навеса с центра поля, промчался по правому флангу в штрафную, накрутил защитника, сместился ближе к центру и пушечным ударом пробил под перекладину без шансов для Нойера.
Тухель ответил тремя заменами, максимально насытив нападение и оголив тыл. Должно было быть интересно, но все завершилось минимальным поражением. Как следствие, Бавария с 41 очком осталась второй, а Вердер поднялся на 12 место, набрав 20 пунктов.
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