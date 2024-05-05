Шахтер за четыре матча до конца чемпионата не имеет права на осечку. Так, подопечные Марино Пушича имеют 4-очковый отрыв от Динамо, но он легко может сократиться до 1-очкового – Классическое проведут уже в следующем туре. А впереди еще поединки с Полесьем и СК Днепр-1, где легко не будет.

Впрочем, "горнякам" повезло с соперником перед дерби. Для дончан поединки с Черноморцем в текущем сезоне – это спарринг с повышенной ответственностью, в котором можно бить рекорды и продавать себя в Европу. Обе весенние встречи завершились избиением с идентичным счетом (4:1), а ночным ужасом "моряков" стал Судаков.

В полуфинале Кубка он оформил 2+1, а в чемпионате четыре дня назад Георгий организовал три гола Марлону. Бразилец оформил хет-трик за тайм, отличившись с ассиста Судакова и дважды сыграв на добивании после его выстрелов. Круто!

Черноморец провалился как с фирменным высоким прессингом, так и со средним/низким блоком. Первую тактику все давно изучили и манипулируют ею, а ко второй одесситы пока не готовы. Команда Романа Григорчука потеряла конкурентоспособность не только на фоне "горняков" – их проигрышная серия насчитывает четыре тура, а в целом в УПЛ команда проиграла 7 весенних матчей из 10.

Возможно, сегодня Черноморцу будет проще, ведь Шахтеру необходимо провести небольшую ротацию. Впереди у Шахтера дерби с Динамо и битва за Кубок с Ворсклой. Дело не в усталости – Марино Пушич грамотно дозирует нагрузку, снимая лидеров сразу после достижения результата – просто команде надо поберечь ноги.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бондаренко (Шахтер)

Дисквалифицированные: Бондарь (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Черноморец

Шахтер: Резник – Гочолейшвили, Ракицкий, Матвиенко, Педриньо – Степаненко – Зубков, Марлон Гомес, Судаков, Эгиналду – Траоре

Черноморец: Варакута – Бадибанга, Салюк, Ермаков, Брагару – Васильев – Бойчук, Бадибанга, Авагимян, Штогрин – Иеде

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Возможно, Черноморцу сегодня удастся избежать разгрома, ведь Марино Пушич несколько ротирует состав. Можно даже ожидать гол в ворота Ризныка – одесситы забивали как в Кубке, так и в чемпионате. И все равно Шахтер остается безусловным фаворитом.

Подопечные Романа Григорчука за три дня не могли стать сильнее. Сейчас "моряки" не готовы цепляться за результат даже с Минаем – что уж говорить о Шахтере. "Горняки" доминировали над Черноморцем при любых конфигураций состава, поэтому сегодня тоже следует ожидать победу.