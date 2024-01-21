Кубок африканских наций-2023, 2-й тур

Группа F

Марокко – ДР Конго – 1:1

Голы: Хакими, 6 – Силас, 76

Нереализованный пенальти: Бакамбу, 41 (ДР Конго)

Марокканцы довольно быстро повели в счете – Зиеш навесил с углового, а Хакими ударом с лету открыл счет во встрече. Полуфиналист ЧМ-2022 был более точным в атаке – сборная ДР Конго в первом тайме так и не попала в створ ворот.

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И это при том, что в конце первой половины в ворота Буну назначили пенальти, но Бакамбу попал в штангу. Во втором тайме наставник сборной ДР Конго снял с игры Бонгонда и Бакамбу. Решающим же стал выход Силаса – именно он на 76 минуте спас для ДР Конго ничью, точно пробив из центра штрафной после паса Мешака.

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