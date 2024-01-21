Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пока не принял решение по поводу будущего, но уже имеет возможность вести переговоры с другими клубами.

Контракт 25-летнего француза с ПСЖ истекает летом. Переговоров о продлении нет, хотя и президент клуба продолжает рассказывать, что у него есть джентльменская договоренность с Мбаппе. В услугах Килиана заинтересован Реал, но после провала в Мадриде хотят, чтобы на этот раз инициативу на себя взял игрок.

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По информации издания Realmadrid Exclusivo, в Париже уже начали отдавать себе отчет, что шансов сохранить Мбаппе крайне мало. Нассер Аль-Хелаифи уже поручил изучить рынок в поисках достойной замены. Если француз уйдет, ПСЖ попытается подписать вингера Баварии Лероя Сане.

Отмечается, что талант немца очень ценит главный тренер ПСЖ Луис Энрике. Без Мбаппе в атаке специалист сделал бы ставку на трио Сане – Коло Муани – Усман. Следует отметить, что в нынешнем сезоне Лерой демонстрирует отличные результаты – 9 голов и 11 ассистов. Это второй показатель у Баварии (после Харри Кейна). Если не считать Мбаппе, то в Париже нет игроков с такой статистикой.

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