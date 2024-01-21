Саудовская Аравия обыграла "мясников" Кыргызстана и вышла из группы, ничья Омана против Таиланда: Кубок Азии
Квартет F завершил 2 тур группового этапа Кубка Азии.
Кубок Азии, 2 тур группового этапа
Группа F
Оман – Таиланд – 0:0
Кыргызстан – Саудовская Аравия – 0:2
Голы: Канно, 35, Аль Гамди, 84
Удаления: Акматов, 9, Мерк, 52 (оба – Кыргызстан)
Оман и Таиланд расписали нулевую ничью, которая обоим оставляет реальные шансы пройти в плей-офф. Первым в последнем туре нужно обыгрывать Кыргызстан с как можно большим счетом, а вторые с 4 очками почти обеспечили себе проход дальше.
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Саудовская Аравия на фоне всех скандалов и конфликтов выполнила задачу-минимум. Подопечные Роберто Манчини набрали 6 очков и гарантировали выход из группы. Кыргызстан вышел не играть в футбол, а калечить. Акматов и натурализованный немец Кими Берн Мерк получили прямые красные за зверские подкаты в начале каждого из таймов.
Саудовская Аравия спокойно воспользовалась численным преимуществом. Забавным получился второй мяч "соколов". Кипер киргизов Токотаев отбил себе в ворота дальний выстрел Аль Гамди. В последнем туре Оман (1 очко) сыграет против Кыргызстана (0), а Таиланд (4) попытается своровать у саудовцев (6) первую строчку.
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