Цыганков присоединился к Довбику в разгроме Севильи – видео результативного удара украинца
21 января 23:36 - Читати українською
Виктор Цыганков подхватил эстафету у Артема Довбика, забив еще один гол в ворота Севильи. Видео взятия ворот украинцем смотрите на "Футбол 24".
13’ Артем Довбик
15’ Артем Довбик
19’ Артем Довбик
56’ Виктор Цыганков
89’ Кристиан Стуани
Исаак Ромеро 10’
10’ Исаак Ромеро
13’ Артем Довбик
15’ Артем Довбик
19’ Артем Довбик
56’ Виктор Цыганков
89’ Кристиан Стуани
Довбик оформил хет-трик в ворота Севильи еще в первом тайме, а после перерыва в ворота Дмитровича забил уже Цыганков.
Довбик оформил хет-трик за 6 минут – видео голов украинца в ворота Севильи
Савио получил пас на ход на левом фланге и отдал в центр, где нашел передачей Цыганкова. Виктору осталось ударом в касание пробить мимо голкипера.
Добавим, что это уже 4-й гол Цыганкова в текущем сезоне. К ним Виктор записал еще 3 ассиста в 19 матчах этого сезона (с учетом поединка против Севильи).
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