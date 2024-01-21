Виктор Цыганков подхватил эстафету у Артема Довбика, забив еще один гол в ворота Севильи. Видео взятия ворот украинцем смотрите на "Футбол 24".

Довбик оформил хет-трик в ворота Севильи еще в первом тайме, а после перерыва в ворота Дмитровича забил уже Цыганков.

Довбик оформил хет-трик за 6 минут – видео голов украинца в ворота Севильи

Савио получил пас на ход на левом фланге и отдал в центр, где нашел передачей Цыганкова. Виктору осталось ударом в касание пробить мимо голкипера.

Добавим, что это уже 4-й гол Цыганкова в текущем сезоне. К ним Виктор записал еще 3 ассиста в 19 матчах этого сезона (с учетом поединка против Севильи).