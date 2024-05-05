Динамо находится в одном шаге от момента Х – дерби с Шахтером, в котором разрыв между грандами может сократиться до одного зачетного балла. А дальше будет два тура надежды, что "горняки" где-то потеряют очки, а "бело-синие" не ошибутся. Вот только все это не будет иметь смысла, если киевляне сегодня не победят Колос.

Столичный гранд настолько уверен в своих силах, что позволил Ванату обнулить карточки. Сегодня он не сыграет – а это лучший бомбардир и ассистент Динамо в текущем сезоне (13 голов, 7 голевых передач). Да что там Динамо, Владислав лучший в УПЛ по этим показателям, а сегодня придется встретиться с лучшей обороной лиги.

Хотя на самом деле лучшую оборону имеют киевляне, которые допустили моментов только на 21 ожидаемый гол. Колос по этому показателю идет в середине таблицы, однако вместо 26 ожидаемых пропустил 19 – если отбросить Минай и Оболонь, которым настреляли на 50 xG, то у Колоса будет самый высокий защитный оверперф в сезоне. Спасают хорошие выступления голкипера Фесюна и расточительность соперников.

За время работы Ярослава Вишняка ковалёвцы получили реноме наиболее сухого коллектива в чемпионате, но его эпоха неожиданно подошла к концу. Победа над Ворсклой и ничья с Александрией не впечатлили руководство, поэтому неделю назад Колос возглавил Александр Поздеев. Его хвалят на уровне U-19, где у "хлеборобов" 37 забитых голов и 35 пропущенных (против 18:19 у первой команды) – впрочем, как говорил классик, это "совсем другой турнир".

Посмотрим, каким будет Колос теперь. В любом случае, Динамо остается фаворитом. Под руководством Александра Шовковского киевляне не потерпели ни одного поражения, выиграв 14 из 16 матчей. "Бело-синие" лидируют в УПЛ по созданным моментам (57,01 xG) и ожидаемым очкам, поэтому ковалёвцам сегодня не позавидуешь.

В течение последних туров коуч столичного гранда проводил тактические эксперименты. В поединке с Вересом он неожиданно перевел Ярмоленко на позицию инсайда, а фланг атаки закрыл Волошиным – это была адаптация под отсутствие Тымчика, ведь молодой Назар лучше бы помог возрастному Караваеву. С Минаем целый тайм в центре провел Кабаев, а перед этим в роли партнера Шапаренко / Буяльского пробовали Бражка.

Не сказать, что эти поиски принесли пользу. Без Ярмоленко в финальной трети Верес удачно оборонялся на протяжении 70-80 минут – и это уже не первый и даже не третий случай весной, когда компактный средний блок с активным противодействием центрхавам обваливает атаку Динамо. Другим вариантом является интенсивный прессинг на центрбеков, что едва не вылилось в осечку с СК Днепр-1.

При таких проблемах "обнуление" Ваната выглядит очень смелым шагом, однако висеть с тремя желтыми перед Классическим не менее рискованно. Динамо было бы тяжело даже с Владиславом в составе – а без него ломать оборонительные редуты Колоса еще сложнее. К счастью для киевлян, с дисквалификации вернулся Шапаренко, поэтому Ярмоленко можно поставить на позицию ЦФ.

Кадровая ситуация

Травмированные: Тотовицкий (Колос; под вопросом)

Дисквалифицированные: Ванат, Тымчик (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Колос

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Волошин, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Ярмоленко

Колос: Фесюн – Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец – Милько, Демченко – Ильин, Ориховский, Топалов – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, что Динамо – фаворит противостояния. Динамо весной крушило и более мощных соперников. Даже если рисунок игры был максимально тяжелым, "бело-синие" все равно побеждали. Сказывается и класс, и тактическая гибкость, ведь киевляне могут эффективно играть как по лекалам позиционного футбола, так и в родное "бей-беги". В вертикальном стиле они даже опаснее.

Конечно, существует опасность, что Колос припаркуется и даст такой же бой, как и с Шахтером, но по большей части ковалёвцы раздавали очки. Победы над "хлеборобами" праздновали все представители топ-6. Да, всем было непросто, однако результат они добыли.

У Колоса в этом сезоне есть заметный потолок возможностей. Пробить его за неделю перестановкой на тренерском кресле нереально. Динамо мотивированное, злое и мощное – ставим на победу гранда.