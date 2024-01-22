Головні новини футболу 21 січня: хет-трик Довбика в Іспанії, Забарний програв Ліверпулю, фіаско Баварії
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 21 січня.
Наші за кордоном
Артем Довбик оформив хет-трик за 6 хвилин, а Віктор Циганков голом приєднався до розгрому Севільї. Жирона повернулася на вершину Прімери.
Каталонці могли збільшити відрив, але Реал на останніх хвилинах вирвав скандальну перемогу над Альмерією. Андрій Лунін сів у запас, а його конкурент пропустив три голи.
Руслан Маліновський став найгіршим у матчі Дженоа проти дна Серії А. Ліверпуль розгромив Борнмут і закріпився на вершині АПЛ, а Ілля Забарний не впорався з Дарвіном.
Україна
Динамо вирушило на закордонні збори – Шовковський взяв із собою 28 футболістів. Лужний, за чутками, увійде до команди Шевченка в УАФ.
Довбик і Циганков радять Жироні підписати хавбека Динамо – іспанський ЗМІ стверджує про жалюгідну клаусулу.
Світ
Баварія на своєму полі сенсаційно поступилась Вердеру, відпустивши Байєр у небезпечний відрив. Барселона перемогла Бетіс у важкому матчі з історичним дублем Іско. Мілан оголосив соціальний бойкот через расистський скандал, жертвою якого став лідер команди.
Марокко не зуміло втримати перемогу над ДР Конго на КАН. Саудівська Аравія обіграла "м'ясників" Киргизстану і вийшла з групи на Кубку Азії. ПСЖ готується до втрати Мбаппе – парижани вже вибрали зіркову заміну французу.